Vier gratis vaten in Schriek: "Adje voor de Sweeck"

Sweeck kwam in zijn kampioenentrui de feestzaal binnen en nam meteen het woord. Zijn teambaas Jurgen Mettepenningen trakteerde 2 vaten, de supporters eentje. "En daar doe ik er nog één bij. Schol allemaal en zeker een adje voor de Sweeck", klonk het ludiek in de microfoon, waarop het Nederlandse liedje "Atje voor de Sfeer" door de luidsprekers knalde.

Daarna liet de jongeling zich zijn grootste succes uit zijn carrière welgevallen. "Dit was de dag zoals ik hem wou beleven", vertelde Sweeck aan onze vrouw ter plekke. "Maar hij is nog niet gedaan. Ik kan het nog niet echt geloven. En ik heb nog niet het gevoel dat ik rap zal gaan slapen. Of dat in de trui zal zijn? Ik zal zien hoe moe ik ben."

Morgen/maandag showt hij voor het eerst de tricolore in Otegem. Sportief verwacht hij daar evenwel niet veel van: "Ik denk niet dat iemand mij kwalijk zal nemen dat ik daar niet 100 procent ga presteren."