Zinédine Zidane kreeg op de persconferentie bij Real Madrid heel wat vragen over Thibaut Courtois, die volgens sommigen aan faalangst zou lijden, maar die volgens de trainer gewoon last van buikgriep had. De hieropvolgende vraag of Courtois nog altijd de onbetwistbare nummer 1 is, viel bij Zidane in slechte aarde.