België met 166 atleten (84 mannen en 82 vrouwen) naar de Olympische Spelen in Parijs

Over 3 weken gaan de Olympische Spelen van start. Team Belgium reist met de grootste delegatie sinds 1928 af naar Parijs. 166 atleten (84 mannen en 82 vrouwen) komen er in 21 sporten in actie. We hopen de 7 medailles uit Tokio te overtreffen", blikt CEO Cédric Van Branteghem vooruit.

Met 165 atleten vaardigt ons land een van de grootste delegaties in 100 jaar af.

"Daar zijn we heel tevreden mee", reageert Cédric Van Branteghem, algemeen directeur van Team Belgium. "We hadden op 150 of 160 atleten gehoopt, het zijn er nog meer geworden."

Van Branteghem ziet 3 redenen voor de monsterdelegatie. "Ten eerste is het niveau van onze atleten gestegen", ziet de voormalige 400 meterloper.

"Er is een enorme evolutie in onze topsport aan de gang. We scoren meer medailles op de kampioenschappen dan vroeger."

"Ten tweede trekken we met 3 ploegen naar de Olympische Spelen: de twee hockeyteams en het basketbalteam van de vrouwen."

"En tot slot staan er ook nieuwe sporten of disciplines op het menu, zoals klimmen en de gemengde estafettes."

In Tokio was Team Belgium goed voor 7 medailles. "Dat hopen we te overtreffen", stelt Cédric Van Branteghem. "In Parijs willen we ook meer top 8-plaatsen scoren."

De Olympische Spelen vinden plaats van 26 juli tot en met 11 augustus.