LIVE: Castro-Montes trapt Union op voorsprong in veldslag tegen Club Brugge

Onderlinge duels

Club Brugge - Union mag dan wel vaak garant staan voor spektakel, een winnaar kregen we nog niet vaak te zien op Jan Breydel. Sinds de terugkeer van Union naar de hoogste afdeling in 2021 troffen blauw-zwart en de Unionisten elkaar zevenmaal en slechts twee keer kregen we een winnaar te zien.



In het seizoen 2021-2022 werd het sprookje van Union abrupt beëindigd na een laat afgekeurd doelpunt van Casper Nielsen, waardoor Club met 1-0 won. Het seizoen erna was het dan weer de beurt aan Union om te vieren na een 1-2-zege in het hol van de leeuw. Een titel leverde het de Brusselaars niet op, die ging dat seizoen naar Antwerp, na een ontknoping die u zich vast nog wel herinnert.



Ook dit seizoen hielden beide ploegen elkaar in evenwicht in de reguliere competitie. Op Jan Breydel werd het begin oktober 1-1, in het Dudenpark werd het eind december dan weer 2-2. De Supercup eind juli was wel een prooi voor Union, dat toen met 1-2 won op het veld van de landskampioen.