Van tovenaars met bat tot fenomeen op wielen: dit zijn onze 29 Belgische paralympiërs (en hun inspirerende verhalen)

Zet je schrap voor de tweede helft van een ongezien sportfeest in Parijs. Over exact een week gaan in de Franse hoofdstad de Paralympische Spelen van start. Wij geven nú al het startschot door onze 29-koppige Belgische selectie voor te stellen. Van de snelste atleten op drie wielen tot tovenaars met een pallet. Inclusief heel wat medaillekandidaten.

Francis Rombouts (40, Boccia)

Geraakte in de ban van de miksport boccia door een leraar op school. Rombouts, geboren met een hersenverlamming, zet ondertussen al ruim 30 jaar topprestaties neer in internationale wedstrijden. Staat overal bekend onder zijn zelfgekozen bijnaam ‘Blackjack’. Trekt straks voor de tweede keer naar de Spelen. Behaalde vorig jaar nog brons op het EK.

programma Francis Rombouts (Paris 2024) donderdag 29 augustus boccia poules 10.30 uur vrijdag 30 augustus boccia poules 11.40 uur boccia poules 20.40 uur zaterdag 31 augustus boccia kwartfinales (evt) 18.25 uur zondag 1 september boccia halve finales (evt) 11.55 uur boccia match om brons (evt) 17.00 uur boccia finale (evt) 18.10 uur

Léa Bayekula (29, G-atletiek)

Switchte van rolstoelbasketbal naar atletiek tijdens een detectiedag. Een keuze die Bayekula, die lijdt aan een onvolledig ontwikkelde wervelkolom, zich niet zou beklagen. Haar favoriete afstanden zijn de 100, 200 en 400 meter. Vooral op dat laatste onderdeel lijkt ze in topvorm: ze verbeterde onlangs het wereldrecord.

programma Léa Bayekula (Paris 2024) zondag 1 september 800 meter reeksen 11.25 uur 800 meter finale (evt) 19.17 uur woensdag 4 september 100 meter reeksen 12.45 uur 100 meter finale (evt) 20.43 uur donderdag 5 september 400 meter reeksen 13.12 uur 400 meter finale (evt) 19.33 uur

Maxime Carabin (23, G-atletiek)

Geraakte verlamd aan zijn benen en linkerarm door een vreselijk incident tijdens een handbalwedstrijd. Bleef nadien zijn passie voor sport uitoefenen via rolstoelatletiek. Carabin groeide daarin uit tot een fenomeen. Is de huidige wereldkampioen op de 100, 400 én 1500 meter. Heeft ook de wereldrecords op de 200 en 400 meter achter zijn naam staan. Vorig jaar uitgeroepen tot 'Paralympiër van het Jaar'.

programma Maxime Carabin (Paris 2024) vrijdag 30 augustus 400 meter reeksen 11.13 uur 400 meter finale (evt) 19.14 uur donderdag 5 september 100 meter reeksen 21.43 uur vrijdag 6 september 100 meter finale (evt) 11.32 uur

Martin Clobert (31, G-atletiek)

Verloor zijn zicht door een erfelijke ziekte en moest daardoor stoppen met basketballen. De kinesist switchte naar blindenvoetbal, maar koos vervolgens voor extra kilometers met marathonlopen. Heeft een persoonlijk record van 2u33'46".

programma Martin Clobert (Paris 2024) zondag 8 september marathon mannen 8.00 uur

Peter Genyn (47, G-atletiek)

Een duik in ondiep water veranderde zijn leven. Door een gebroken nek op 16-jarige leeftijd geraakt Genyn verlamd van zijn borst tot aan zijn voeten. In het rolstoelrugby vond hij een uitlaatklap die hem naar de Paralympische Spelen van Athene en Londen bracht.

Alleen sloeg het noodlot opnieuw toe wanneer Genyn zijn heup en dijbeen brak. Op voorzet van G-sport Vlaanderen begon hij aan een glansrijke carrière in het rolstoelracen. Op de Spelen van Rio behaalde Genyn goud in de 100 en 400 meter. In Tokio deed hij daar nog eens goud op de 200 meter en zilver op de 100 meter bij.

programma Peter Genyn (Paris 2024) dinsdag 3 september 200 meter finale 10.45 uur vrijdag 6 september 100 meter finale 21.08 uur

Roger Habsch (45, G-atletiek)

Geraakte door een verkeersongeval verlamd aan alle ledematen. Probeerde nadien diverse sporten uit, maar bleek buitengewoon getalenteerd in het handbiken. Veroverde op de Spelen in Tokio twee bronzen medailles en voegde daar later nog meerdere wereldrecords en -titels aan toe.

programma Roger Habsch (Paris 2024) dinsdag 3 september 200 meter finale 10.45 uur vrijdag 6 september 100 meter finale 21.08 uur

Kiara Maene (19, G-atletiek)

Sprint sneller dan haar schaduw. Maene loopt vooral de 100, 200 en 400 meter in de categorie voor atleten met een verstandelijke beperking. Zag met de kwalificatie voor Parijs haar grote droom in vervulling gaan. Combineert haar sport met studies logistiek assistent.

programma Kiara Maene (Paris 2024) maandag 2 september 400 meter reeksen 20.16 uur dinsdag 3 september 400 meter finale (evt) 19.08 uur

Selma Van Kerm (17, G-atletiek)

Vernam pas afgelopen weekend - op vakantie in Berlijn - dat ze naar de Paralympische Spelen in Parijs mag. Van Kerm, die gedeeltelijk verlamd is aan haar rechterzijde, is een talentvolle loopster die tijdens het meest recente WK op een knappe 4e plaats eindigde. Vorig jaar uitgeroepen tot 'Talent van het Jaar'.

programma Selma Van Kerm (Paris 2024) maandag 2 september 400 meter reeksen 19.29 uur dinsdag 3 september 400 meter finale (evt) 21.41 uur

Man-Kei To (37, G-badminton)

Geraakte in 2007 verlamd aan de benen door een zwaar verkeersongeval. Na haar revalidatie ging To op zoek naar een sport - door een verleden in het tennis kwam ze snel bij badminton uit. Een match made in heaven. To veroverde de voorbije jaren heel wat medailles op grote internationale kampioenschappen. Met brons in het enkelspel op het meest recente WK als (voorlopig) hoogtepunt.

programma Man-Kei To (Paris 2024) vrijdag 30 augustus G-badminton poules enkelspel 8.30 uur G-badminton poules enkelspel 16.00 uur zaterdag 31 augustus G-badminton poules enkelspel 8.30 uur G-badminton kwartfinales enkelspel (evt) 16.00 uur zondag 1 september G-badminton halve finales enkelspel (evt) 8.30 uur maandag 2 september G-badminton match om brons enkelspel (evt) 8.30 uur G-badminton finale enkelspel (evt) 8.30 uur

Piotr Van Montagu (36, G-boogschieten)

Hem aan het werk zien, is een inspiratie voor iedereen. Piotr is geboren zonder armen en met een vervorming aan een van zijn benen, maar is een topper in het boogschieten. Geraakte onder meer geïnspireerd door fictieve boogschutters. Stond voor het eerst op de Spelen in Tokio, waar hij 9e eindigde.

programma Piotr van Montagu (Paris 2024) donderdag 29 augustus G-boogschieten poules 17.00 uur vrijdag 30 augustus G-boogschieten poules 15.30 uur zondag 1 september G-boogschieten finalerondes (evt) 15.30 uur

Ben Despineux (38, G-tafeltennis)

Een afwijking aan de onderarmen? Het hield Despineux, die eerst voetbal speelde, niet tegen om furore te maken in het tafeltennis. Eindigde in team vijfde op de Paralympische Spelen in Londen. Vormde nadien samen met Laurens Devos een topteam dat de medailles al opstapelde, met onder meer twee Europese titels en brons op het WK van 2022.

programma Ben Despineux (Paris 2024) maandag 2 september G-tafeltennis 1/16e finales enkelspel 10.00 uur dinsdag 3 september G-tafeltennis kwartfinales enkelspel (evt) 18.30 uur vrijdag 6 september G-tafeltennis halve finales enkelspel (evt) 10.00 uur G-tafeltennis finale enkelspel (evt) 19.15 uur

Laurens Devos (24, G-tafeltennis)

Met gouden letters in de geschiedenisboeken van de Spelen. Devos, geboren met een halfzijdige verlamming, kroonde zich in Rio op 16-jarige leeftijd tot jongste paralympische kampioen ooit. De tafeltennisser verloor zelfs geen enkele set. Als gedoodverfde favoriet deed hij dat kunststukje nog eens over in Tokio. Vervolledigt Devos in Parijs een historische hattrick?

programma Laurens Devos (Paris 2024) donderdag 29 augustus G-tafeltennis 1/16e finales dubbelspel 11.30 uur vrijdag 30 augustus G-tafeltennis kwartfinales dubbelspel (evt) 17.00 uur zaterdag 31 augustus G-tafeltennis halve finales dubbelspel (evt) 13.00 uur zondag 1 september G-tafeltennis finale dubbelspel (evt) 10.00 uur dinsdag 3 september G-tafeltennis 1/16e finales enkelspel 11.30 uur woensdag 4 september G-tafeltennis kwartfinales enkelspel (evt) 12.15 uur zaterdag 7 september G-tafeltennis halve finales enkelspel (evt) 10.00 uur G-tafeltennis finale enkelspel (evt) 17.00 uur

Marc Ledoux (38, G-tafeltennis)

Schitteren op de Paralympische Spelen is een familiezaak. Vader Alain Ledoux veroverde meerdere medailles in het tafeltennis in een rolstoel en zoon Marc, die halfzijdig verlamd is, zorgde met verve voor opvolging. Ledoux junior pakte al goud plus zilver in Athene en staat voor de 5e keer op de Spelen.

programma Marc Ledoux (Paris 2024) donderdag 29 augustus G-tafeltennis 1/16e finales dubbelspel 11.30 uur vrijdag 30 augustus G-tafeltennis kwartfinales dubbelspel (evt) 17.00 uur zaterdag 31 augustus G-tafeltennis halve finales dubbelspel (evt) 13.00 uur zondag 1 september G-tafeltennis finale dubbelspel (evt) 10.00 uur G-tafeltennis 1/32e finales enkelspel 19.15 uur maandag 2 september G-tafeltennis 1/16e finales enkelspel (evt) 19.15 uur woensdag 4 september G-tafeltennis kwartfinales enkelspel (evt) 18.00 uur vrijdag 6 september G-tafeltennis halve finales enkelspel (evt) 11.00 uur zaterdag 7 september G-tafeltennis finale enkelspel (evt) 13.00 uur

Florian Van Acker (27, G-tafeltennis)

Hartendief van België door zijn geweldige interviews gekoppeld aan knalprestaties. De tafeltennisser met een verstandelijke beperking won goud in Rio en deed daar in Tokio nog een bronzen exemplaar bij. Van Acker - nummer 2 op de wereldranglijst - trekt nu minstens even ambitieus naar Parijs.

programma Florian Van Acker (Paris 2024) maandag 2 september G-tafeltennis 1/16e finales enkelspel 13.00 uur woensdag 4 september G-tafeltennis kwartfinales enkelspel (evt) 17.00 uur donderdag 5 september G-tafeltennis halve finales enkelspel (evt) 12.00 uur G-tafeltennis finale enkelspel (evt) 20.15 uur

Wim De Paepe (39, G-triatlon)

Verloor op 10-jarige leeftijd zijn rechterbeen door een ongeval met een landbouwmachine. Bouwde nadien een opvallende carrière in twee delen als paralympiër uit. Eerst trok De Paepe naar de Spelen van Athene als zwemmer, 20 jaar later doet hij dat als triatleet. Veroverde brons op de WK's in 2021 en 2023.

programma Wim De Paepe (Paris 2024) zondag 1 september triatlon mannen 8.15 uur

Tim Celen (26, G-wielrennen)

Een stevige medaillekandidaat voor ons land in Parijs. Celen, die sinds zijn geboorte verlamd is aan de rechterkant van zijn lichaam, bouwde al een indrukwekkend palmares in het G-wielrennen uit met meerdere (vice-)wereldtitels en klassieke zeges. Op de Spelen van Tokio volgde met brons in de tijdrit en zilver in de wegrit bij de driewielers een nieuw hoogtepunt. Komt daar straks ook goud bij?

programma Tim Celen (Paris 2024) woensdag 4 september tijdrit mannen 8.00 uur zaterdag 7 september wegrit mannen 9.30 uur

Louis Clincke (37, G-wielrennen)

Lag door een frontale aanrijding meer dan een jaar in het ziekenhuis en moest 40 operaties ondergaan. Hield er een heupprothese en een dropvoet aan over. Amper 5 jaar na dat ongeval pronkte Clincke wel al met brons op het podium van zijn eerste WK in het G-wielrennen.

programma Louis Clincke (Paris 2024) woensdag 4 september tijdrit mannen 8.00 uur vrijdag 6 september wegrit mannen 9.30 uur

Maxime Hordies (28, G-wielrennen)

Geraakte verlamd door een ongeval tijdens het turnen. Ontpopte zich nadien tot een absolute topper in het handbiken. Hordies kroonde zich tot wereldkampioen op de weg in 2019, 2022 én 2023. Behaalde brons op de tijdrit in Tokio, maar droomt nu stiekem van meer in Parijs.

programma Maxime Hordies (Paris 2024) woensdag 4 september tijdrit mannen 8.00 uur donderdag 5 september wegrit mannen 9.30 uur zaterdag 7 september wegrit team relay mannen 9.30 uur

Marvin Odent (41, G-wielrennen)

Een banale val tijdens zijn job als timmerman heeft enorme gevolgen gehad. Odent geraakte verlamd vanaf zijn middenrif en moest lang revalideren. Ontdekte daarna de liefde voor het handbiken. Stapte pas in 2023 in het internationale circuit, maar eindigde meteen tweede in de Ronde van Vlaanderen. Onderstreepte zijn hoogvorm door in mei zijn eerste wereldbekermedaille te pakken.

programma Marvin Odent (Paris 2024) woensdag 4 september tijdrit mannen 8.00 uur donderdag 5 september wegrit mannen 9.30 uur zaterdag 7 september wegrit team relay mannen 9.30 uur

Jonas Van de Steene (37, G-wielrennen)

Kwam door een val met de fiets in een rolstoel terecht. Zag tijdens zijn revalidatie plots de Paralympische Spelen van Londen op televisie en geraakte gefascineerd door het handbiken. 9 jaar later stond Van de Steene zélf op het allerhoogste toneel in Tokio, waar hij knap vierde werd in de wegrit. Op het WK in Glasgow volgde vorig jaar goud in de wegrit. Wat brengt Parijs straks?

programma Jonas Van de Steene (Paris 2024) woensdag 4 september tijdrit mannen 8.00 uur donderdag 5 september wegrit mannen 9.30 uur zaterdag 7 september wegrit team relay mannen 9.30 uur

Ewoud Vromant (40, G-wielrennen)

Recreatief triatleet tot een tumor in de hamstring van zijn rechterbeen zijn leven omgooide. Een amputatie kon de sportieve honger bij Vromant toch niet verpesten. Integendeel. Vromant stortte zich met succes op het G-(baan)wielrennen en veroverde meerdere wereldtitels. In Tokio volgde eerst nog een teleurstelling na een diskwalificatie bij de reeksen op de piste, maar hij spoelde die door met brons in de tijdrit. Gaat nu vol voor goud.

programma Ewoud Vromant (Paris 2024) vrijdag 30 augustus individuele achtervolging kwalificatie 12.50 uur individuele achtervolging finale (evt) 15.46 uur woensdag 4 september tijdrit mannen 8.00 uur zaterdag 7 september wegrit mannen 9.30 uur

Sam de Visser (21, G-zwemmen)

Spelen met een prothese mocht niet, dus werd zijn voetbaldroom als kind doorprikt. Gelukkig vond Sam de Visser in het zwembad een tweede liefde. In Brugge werd hij meester over de 100 m vlinderslag en 400 m vrije slag. EK-brons eerder dit jaar was een boost voor zijn grote doel: Parijs 2024.

programma Sam de Visser (Paris 2024) donderdag 29 augustus 400 meter vrije slag reeksen 9.30 uur 400 meter vrije slag finale (evt) 17.30 uur

Tatyana Lebrun (19, G-zwemmen)

Geboren met het Larsen-syndroom - een erfelijke ziekte die botten en gewrichten aantast. Tatyana Lebrun beleefde delen van haar jeugd onder het mes, vooral voor haar knieën. Artsen geloofden niet dat ze nog zou kunnen lopen, laat staan zwemmen. Toch stond ze in Tokio als jongste lid van de Belgische selectie op de Paralympische Spelen.

programma Tatyana Lebrun (Paris 2024) vrijdag 30 augustus 100 meter schoolslag reeksen 11.01 uur 100 meter schoolslag finale (evt) 19.16 uur dinsdag 3 september 100 meter vlinderslag reeksen 11.37 uur 100 meter vlinderslag finale (evt) 20.08 zaterdag 7 september 200 meter wisselslag reeksen 9.39 uur 200 meter wisselslag finale (evt) 17.37 uur

Aymeric Parmentier (31, G-zwemmen)

In het water vindt hij de rust die hij boven het oppervlak vaak mist. Aymeric Parmentier heeft autisme, maar gaat "kalm en gelukkig" in het water of "als een zeepaardje" door het leven. Pakte op het WK in Mexico City anno 2017 brons in de schoolslag. Na Tokio (10e) wil hij beter doen in Parijs bij zijn 2e poging.

programma Aymeric Parmentier (Paris 2024) maandag 2 september 100 meter schoolslag reeksen 10.24 uur 100 meter schoolslag finale (evt) 18.14 uur

Manon Claeys (38, para dressuur)

Vanaf haar 5e beteugelt ze pony's en paarden dankzij haar grootvader, die een smederij heeft voor boerenpaarden. Maar in 2007 ging het fout wanneer Manon Claeys wilde opstappen voor een dressuurcompetitie. Maar een halfzijdige verlamming aan haar rechterlichaamshelft weerhoudt haar er niet van om elke dag met de glimlach Katharina Sollenburg te laten draven.

programma Manon Claeys (Paris 2024) woensdag 4 september dressuur individueel Grand Prix Test 9.30 uur vrijdag 6 september dressuur team Grand Prix Special Test 9.30 uur zaterdag 7 september dressuur individueel Grand Prix Freestyle Test 9.30 uur

Michèle George (50, para dressuur)

Na haar verkeersongeval op 23-jarige leeftijd hét boegbeeld van de paralympische beweging in België. Michèle George haar prijzenkast puilt uit van Europese, wereld- en paralympische titels. Zowel in Londen, Rio als Tokio was ze goed voor 2 keer goud. De Luikse maakt zich op voor haar 4e Spelen, in Parijs op de rug van Best of 8.

programma Michèle George (Paris 2024) woensdag 4 september dressuur individueel Grand Prix Test 9.30 uur vrijdag 6 september dressuur team Grand Prix Special Test 9.30 uur zaterdag 7 september dressuur individueel Grand Prix Freestyle Test 10.57 uur

Barbara Minneci (55, para dressuur)

Haar carrière als amazone leek ze te moeten opgeven toen kanker en een terugval Barbara Minneci haar leven omgooiden. Door de nasleep van de ziekte raakte haar linkerbeen verlamd en leed ze spierverlies in haar rechterbeen. Met behulp van twee zweepjes kan ze toch deelnemen aan het G-dressuur op de Paralympische Spelen met haar paard Stuart.

programma Barbara Minneci (Paris 2024) vrijdag 6 september dressuur team Grand Prix Special Test 9.30 uur zaterdag 7 september dressuur individueel Grand Prix Freestyle Test 15.28 uur

Kevin Van Ham (35, para dressuur)

Sinds zijn twaalfde is Kevin Van Ham zot van paarden. Hij liet het feit dat een deel van zijn linkeronderarm ontbreekt, laat hem niet tegenhouden om te proeven van de sport. Met succes. Hij werd in 2019 5e op het EK, nam in Tokio deel aan de Spelen en trekt nu naar Parijs met Eros Van Ons Heem.

programma Kevin Van Ham (Paris 2024) woensdag 4 september dressuur individueel Grand Prix Test 9.30 uur vrijdag 6 september dressuur team Grand Prix Special Test 9.30 uur zaterdag 7 september dressuur individueel Grand Prix Freestyle Test 10.57 uur

Joachim Gerard (35, rolstoeltennis)

Een Belgische atleet die nauwelijks nog een introductie nodig heeft, maar toch. Joachim Gerard liep als baby polio op aan zijn rechterbeen. Wandelen kon niet, zijn dromen realiseren aan de top van het rolstoeltennis wel. Won Wimbledon en de Australian Open in het enkelspel én pakte brons op de Spelen in Rio. Staat nu voor zijn 5e paralympisch toernooi.