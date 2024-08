België met iets kleinere delegatie naar Paralympische Spelen: "Maar kunnen meer medailles halen dan in Tokio"

België trekt binnenkort met 29 atleten naar de Paralympische Spelen, 2 minder dan bij de vorige Spelen. Toch is de ambitie om beter te doen dan in Tokio, waar de Belgen destijds 15 medailles sprokkelden.

De Paralympische Spelen vinden plaats in Parijs van 28 augustus tot 8 september. De eerste leden van de delegatie vertrekken komende zondag al naar Parijs, om alles klaar te maken voor de komst van de Belgische atleten.

"Er is wel stilaan wat spanning. We zijn heel blij en trots om met zo'n sterk team te mogen vertrekken", zegt delegatieleider Olek Kazimirowski. "Bijna alle medaillewinnaars van Tokio gaan ook naar Parijs. We hopen nu nog beter te doen dan in Tokio, zowel in aantal medailles als in de kleur van die medailles."

Voor het eerst is er ook een eigen uitvalsbasis voor de supporters van Paralympic Team Belgium, het "Lotto Paralympic Belgium House". "Op de Champs-Élysées", glundert Kazimirowski. "Het wordt een verzamelplaats voor alle familie, vrienden en fans die voor onze atleten willen supporteren."