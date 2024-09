Joachim Gérard druipt vroeg af op laatste Paralympische Spelen: "Nog niet teleurgesteld, maar verslagen"

Hij was een outsider voor de medailles, maar de Paralympische Spelen hebben niet gebracht wat Joachim Gérard (ITF-8) had gehoopt. Al in de 2e ronde sneuvelde de rolstoeltennisser na een spannende driesetter tegen de Fransman Gaetan Menguy (ITF-21). Een echte verklaring had Gérard niet. "Ik denk dat ik een beetje nerveus was vandaag."