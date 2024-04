Joachim Gérard kondigt einde van carrière aan: "Paralympische Spelen in Parijs worden mijn laatste"

Tweevoudig grandslamwinnaar Joachim Gérard stopt eind 2025. Dat heeft de 35-jarige rolstoeltennisser verteld tijdens de voorstelling van zijn boek 'Revers Gagnant'. Gérard heeft naast twee grandslamzeges ook paralympisch brons behaald in Rio de Janeiro.

Joachim Gérard is de huidige nummer 6 van de wereld. In 2016 stond hij zelfs even helemaal bovenaan de ranking.

In totaal won Gérard 6 grandslamtoernooien, 2 keer in het enkelspel (Australian Open en Wimbledon) en 4 keer in het dubbelspel. Binnenkort zet hij een punt achter zijn carrière.

"Ik wil mijn horizon een beetje verleggen. Het is een weloverwogen beslissing. Ik zou graag werken aan persoonlijke projecten en meer tijd doorbrengen met mijn gezin", zei Gérard vandaag tijdens de voorstelling van zijn autobiografie.

Het einde van zijn carrière is voorzien voor eind 2025. "De Paralympische Spelen in Parijs staan dus wel nog op de planning, maar dat worden mijn laatste Spelen."

Gérard kende zijn beste prestatie op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro (2016). Daar pakte hij brons. Drie jaar geleden kreeg hij hartproblemen tijdens de Spelen in Tokio.

Wat de toekomst brengt, weet hij nog niet. "Geen idee of ik in de sport blijf of niet. Ik heb nog tijd om erover na te denken."