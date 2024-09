Een dag van net niet: Belgen grijpen naast medailles met teleurstellingen op atletiekpiste en in badmintonzaal

Einde dag 4

Het huwelijksaanzoek was zowat het laatste wapenfeit van deze paralympische dag. Voor de Belgen viel er geen 3e medaille uit de bus. Léa Bayekula was er het dichtst bij, maar haar finale 800 meter was 100 meter te lang. Het werd plek 5.



G-boogschieter Piotr Van Montagu sneuvelde in de kwartfinales tegen een uitmuntende Chinees. Joachim Gérard ging verrassend ten onder in de 2e ronde van het rolstoeltennis. G-tafeltennisser Marc Ledoux won wel en staat in de 1/8e finales.



Deze ochtend was er ook Man Kei-To, die zich niet kon plaatsen voor de finale. Morgenvroeg om 8.30 uur mag ze spelen om het brons. Tot dan!