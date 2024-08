GOUD! Rolstoelsprinter Maxime Carabin maakt op magistrale wijze favorietenrol waar op de 400 meter - "Magnifiek"

Wat een droomdebuut voor Maxime Carabin. De Belgische rolstoelsprinter zorgde meteen voor een tweede Belgische medaille op de Paralympische Spelen in Parijs. Hij knalde in de finale van de 400 meter naar goud. Vooraf werd hij naar voren geschoven als topfavoriet, maar dat deerde onze landgenoot duidelijk niet. Hij was heer en meester in zijn uitgeregende medaillerace.

Onze landgenoot ging voor "niets minder dan goud" in Parijs en op zijn eerste dag als paralympische debutant heeft hij die wens al meteen in vervulling laten gaan.

Carabin haalde het uiteindelijk met een tijd van 55"10 in uitgeregende en glibberige omstandigheden.



"Het waren inderdaad geen gemakkelijke omstandigheden. Het was niet altijd even simpel om alles onder controle te houden door de gladde piste, maar we hadden het deze voormiddag al eens meegemaakt en ik was al goed aangepast aan het weer", klonk het bij Carabin.

Dat is een understatement. Deze voormiddag verbijsterde hij al in de reeksen. In dergelijke omstandigheden gaf hij er meteen zijn visitekaartje af en tekende hij meteen voor een paralympisch record: 54"48.



En dat voor heel wat uitgelaten en meegereisde fans. "Eerlijk, de atmosfeer was echt top", glunderde hij. "Al die supporters geven je toch een boost. Zoiets heb ik nog nooit gevoeld. Je kunt als atleet nóg harder gaan."



Na het zilver van Ewoud Vromant op de individuele achtervolging is het al de tweede Belgische medaille op de Paralympische Spelen.



En Carabin zou zijn én de Belgische teller nog wat extra kunnen aandikken. Onze landgenoot komt ook nog eens in actie op de 100 meter en is er opnieuw bij de favorieten.