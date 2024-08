Amazone Manon Claeys hoopt op nieuw paralympisch succes: "Nu mét fans, zo voelt het ook voor mij als eerste keer"

Amazone Manon Claeys is er straks voor de tweede keer bij op de Paralympische Spelen. Onze landgenote, goed voor 2 keer brons in de dressuur in Tokio, hoopt stiekem om in Parijs beter te doen dan 3 jaar geleden.

De omgeving van het paleis van Versailles is net als bij de Olympische Spelen het decor voor de paardensport op de Paralympische Spelen. "Ik was er al tijdens de Spelen om naar mijn trainer Domien Michiels te kijken. Ik weet al wat ik mag verwachten. Het was zo mooi en impressionant. Ik heb nu nog meer zin om te gaan."

"Ik vertrek op 28 augustus voor de openingsceremonie. Dat is zo uniek en dat willen we zeker meemaken. Op 29 augustus keer ik terug en op 30 augustus worden we om 7 uur 's ochtends in Versailles verwacht."

Manon Claeys glundert voor de camera van Sporza: de amazone kijkt reikhalzend uit naar de start van de Paralympische Spelen. "Hier heb ik 3 jaar voor gewerkt en nu is het moment stilaan aangebroken. We willen nu echt wel vertrekken", lacht ze.

Voor Claeys zijn het haar tweede Paralympische Spelen. "Maar wel de eerste mét publiek", merkt ze op. "Het is een speciaal gevoel. Voor mij voelt het opnieuw als de eerste keer. Er wordt een bus ingelegd voor de supporters. Veel duimpjes dus. Dat zullen we nodig hebben."

Claeys hoopt stiekem om in Parijs beter te doen dan in Tokio, toen ze goed was voor 2 bronzen plakken in de individuele proef en in de freestyle. "In Tokio was top 5 de ambities. Daar hoop ik nu ook op. En als het kwartje naar de juiste kant valt, zit er misschien een medaille in."

"Ik heb nu een jong en beloftevol paard mee. We hebben al best wat goeie resultaten op ons palmares. Ik heb veel vertrouwen in mijn paard, maar het hangt altijd van het moment af."