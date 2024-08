"Helemaal choco" na zijn eerste ritje, nu debuteert Marvin Odent op Paralympische Spelen: "Droom die uitkomt"

di 13 augustus 2024 21:01

Vroeger was hij zelfs "niet zo sportief", maar 8 jaar nadat Marvin Odent door een noodlottige val in een rolstoel is beland, mag hij deelnemen aan de Paralympische Spelen. "Stiekem hoop ik op een medaille."

Pas in 2021 legde Marvin Odent zich helemaal toe op het handbiken, een jaar later mocht hij zich al Belgisch kampioen op de weg en tegen de klok noemen. En daar stopt het niet voor onze landgenoot. Op 4 september debuteert hij op de Paralympische Spelen. "Een droom die uitkomt", zegt hij. "Zeker omdat het dicht bij huis is, is het extra spannend." Een plekje in de top 8 zou al mooi zijn voor de handbiker, maar "stiekem" hoopt Odent op meer. "Als je naar Parijs mag gaan, maak je kans op een medaille. Dus daar gaan we voor." "Ik kan de wedstrijd hard maken. Er zitten stukken in het parcours waar ik mijn vermogen kan gebruiken, dus op de vlakke stukken hoop ik het verschil te maken."

Ik moest een stapje achteruit zetten, maar had niets meer achter mij. Ik ben 6 meter naar beneden gevallen. Marvin Odent

En dan te denken dat Marvin Odent vroeger eigenlijk "niet zo sportief" was. De zelfstandige tuinman kwam vaak afgepeigerd thuis, van sporten kwam niet veel in huis. Tot een noodlottige val in 2016 zijn leven op zijn kop zette. "Ik was planken naar boven aan het dragen voor werken op de zolder", vertelt hij. "Ik moest een stapje achteruit zetten, maar had niets meer achter mij." "Ik ben 6 meter naar beneden gevallen en ben niet goed terechtgekomen. Ik had mijn ruggenwervel gebroken en mijn ruggenmerg was beschadigd, waardoor ik verlamd ben."

Gezocht: een fysieke uitdaging