Zilveren Ewoud Vromant schenkt België eerste paralympische medaille: "Race gereden zoals ik wilde"

G-baanwielrenner Ewoud Vromant heeft voor de eerste Belgische medaille gezorgd op de Paralympische Spelen in Parijs. In de finale van de 3.000 meter individuele achtervolging (C2) beet Vromant zijn tanden stuk op de topfavoriet, de Fransman Alexandre Léauté. "Stiekem droomde ik al een paar weken van goud, maar ik durfde het niet uit te spreken", vertelde een glunderende Vromant.

In Tokio zag Ewoud Vromant zich nog het goud door de neus geboord na een veelbesproken diskwalificatie. Vandaag dacht hij er helemaal niet meer aan. "Ik had een beetje schrik dat het mij kon blokkeren, want het is iets dat blijft in het hoofd spelen doorheen de jaren. Ik heb het kunnen opzij zetten." Drie jaar later had onze landgenoot in dezelfde discipline, de 3.000 meter individuele achtervolging in de C2-klasse, namelijk kans op de ultieme revanche. Maar de opdracht was wel niet min voor Vromant, die zich eerder op de dag glansrijk geplaatst had voor de finale. Want met Alexandre Léauté moest de Belg het opnemen tegen de topfavoriet. Naar eigen zeggen ging hij wel relaxed naar de eindstrijd. "Vanmorgen had ik veel stress voor de kwalificaties. Ik wilde in de finale geraken voor goud, dus de stress was weg."

De Fransman was iets trager en daar had ik op gerekend. Ewoud Vromant

Tegenstander Léauté had zijn favorietenstatus tijdens de kwalificaties nog in de verf gezet door een wereldrecord neer te zetten. Vromant wist dus waar hij aan toe was in de finale. "We dachten na over hoe we hem konden verslaan", zei Vromant na afloop. "Het kwam erop neer om hard te rijden, maar dat is net niet gelukt." Want Léauté faalde niet met de steun van het Franse publiek. Hij sloeg meteen een kloofje en dat kreeg Vromant niet meer gedicht. "Ik heb het tempo redelijk goed kunnen vasthouden en was ongeveer even rap als vanmorgen. De Fransman was iets trager en daar had ik een beetje op gerekend, maar het was kwestie om dan zelf sneller te rijden."

In de krachtzaal en op de piste heb ik persoonlijke records verbroken. Ewoud Vromant

Vromant droomde wel van goud. "Het ging super goed op training. In de krachtzaal en op de piste heb ik persoonlijke records verbroken. Ik heb het wel niet durven uitspreken, omdat de Fransman sterker is." Dat bleek ook vandaag, want Léauté klopte Vromant met 2 seconden verschil. De Belg richt zich nu op de tijdrit van komende woensdag. "Vanavond doen we niet te zot. Morgen is het een redelijk rustige dag, maar daarna gaat de focus op de tijdrit, het hoogste doel." En ook daar gaat Vromant met vertrouwen naartoe. "Ik heb het parcours al verkend. Ik ben drie keer naar Parijs geweest. Met de vorm die ik nu heb zit goud er zeker in."

programma Ewoud Vromant (Paris 2024) vrijdag 30 augustus individuele achtervolging kwalificatie 3'27"640 (2e - naar finale) individuele achtervolging finale 🥈 3'28"062 (2e - ZILVER) woensdag 4 september tijdrit mannen 8.30 uur zaterdag 7 september wegrit mannen 9.30 uur

"Nog niet kunnen knuffelen"

Vromant had een paar speciale supporters, onder wie zijn jarige zoon. "Vanmorgen heb ik hem een berichtje gestuurd, maar ik heb hem nog niet echt gezien en ik heb hem nog niet kunnen knuffelen." Ook prinses Astrid was van de partij. "Ze zei dat ze enorm heeft meegeleefd met mij. Ik zag haar al bij de kwalificaties en dacht dat ik me vergist had. Het is indrukwekkend dat ze hier is."