GOUD voor tafeltennisser Laurens Devos! Favoriet doet het na titels in Rio en Tokio nu ook in Parijs

Laurens Devos heeft ice in his veins: hij maakt in drie sets komaf met Didier.

Laurens Devos mag zich nog 4 jaar langer paralympisch kampioen noemen. Na zijn gouden medailles in Rio (2016) en Tokio (2020), heeft onze landgenoot nu ook de macht gegrepen in Parijs. In de finale zette hij thuisspeler Lucas Didier makkelijk opzij. Devos tekent zo voor de 14e Belgische medaille op deze Spelen.



Sinds woensdag stond het al vast: Laurens Devos zou ons land voor de derde Spelen op rij een medaille bezorgen.

Hij stootte simpel door naar de halve finale, waar iedereen minstens brons kreeg. Maar de razend ambitieuze Belg stelde zich uiteraard niet tevreden met die kleur, na gouden stuks in Rio en Tokio.

Vandaag moest hij dus vol aan de bak, want de halve finale en een eventuele finale stonden op dezelfde dag gepland. En de eerste horde nam Devos met verve. Tegen de Spanjaard Cepas, nochtans een taaie klant, liet hij een droge 3-0 optekenen.

Ook in de finale bestond er daarna geen twijfel over wie de beste was. Thuisspeler Lucas Didier klampte in de eerste set nog stevig aan, maar gaandeweg nam Devos de controle over. Na 11-9 en 11-7 in de eerste twee sets stond de titelverdediger alweer met anderhalf been op het hoogste schavotje. In de derde set kende Devos nog even een moeilijk momentje, maar na twee opslagfouten was de veer gebroken bij de Fransman. Devos stoomde door en liet ook in de laatste set 11-7 noteren. Hij verloor zo geen enkele set op deze Spelen en kroont zich oververdiend voor de derde keer tot paralympisch kampioen.



"Uniek om dit samen met mijn broer mee te maken"

Geen sprake van gewenning bij Laurens Devos. Integendeel, zijn derde paralympische titel was zijn mooiste. "Voor de derde keer paralympisch kampioen worden voor zo'n publiek, dat is ongelofelijk. Ik heb heel hard genoten tijdens deze Spelen. In Rio waren er niet zoveel toeschouwers, in Tokio was er dan door covid geen toeschouwers. Hier zat bij bijna elke wedstrijd de zaal vol." "Er was een toffe sfeer tussen de Belgen en de Fransen, ze hebben er een mooi spektakel van gemaakt. Voor ons als atleten was het fantastisch om in zulke omstandigheden te spelen."

Devos moest een paar keer achtervolgen, maar won al bij al vlot de finale. "Ik mag zeker niet klagen over het niveau dat ik haalde, want ook de Franse tegenstander heeft heel sterk gespeeld. Ik win wel met 3-0, maar de verhoudingen waren toch fifty-fifty. Alleen kon ik op het einde van de set het verschil maken."

"Ik stond in twee sets 5-2 achter, maar ik heb punt per punt gespeeld en ben niet met de score bezig geweest. Dat was de goede aanpak, ik wou zo weinig mogelijk druk op mezelf leggen. Het publiek gaf mij een extra boost om er alles uit te halen."

Er lag veel druk op mijn schouders. Iedereen verwachtte dat ik goud zou pakken, maar ondanks de stress ben ik koelbloedig gebleven. Laurens Devos

Dat Devos zijn derde titel behaalt met zijn broer en trainer Robin aan zijn zijde maakt het extra speciaal. "Voor mij is het bijzonder dat ik dit samen met mijn broer mag meemaken, het is een uniek moment. Hij is zes jaar ouder dan ik en ik ben altijd in zijn voetsporen gevolgd."



"We hebben heel veel samen getraind. We hebben een sterke band. Het is uniek om dan samen zo'n moment te mogen delen. Zonder hem had ik dit niveau niet gehaald, dankzij hem heb ik altijd heel goede trainingen."



Devos vierde zijn derde titel met een sprong op de tafel en het "Ice in my veins"-gebaar. "Er lag natuurlijk heel veel druk op mijn schouders. Iedereen verwachtte dat ik goud zou pakken. Daarom deed ik dat gebaar. Omdat ik ondanks de stress koelbloedig ben gebleven."

G-tafeltennis met Laurens Devos laatste update: ongeveer 2 uur geleden 17:20 Goud! In drie sets maakt Laurens Devos komaf met Fransman Didier 17:19 GOUD voor Laurens Devos! De topfavoriet doet het! Laurens Devos verloor op deze Spelen geen enkele set en is oververdiend paralympisch kampioen. Hij springt op de tafel en geniet van een derde gouden plak op rij. 17:18 Devos krijgt 4 matchballen! 17:18 Didier maakt tot twee keer toe een foutje bij zijn service. Een cadeautje dat Devos met 2 handen aanneemt? Nog 2 punten en Devos is paralympisch kampioen: 9-6! 17:17 Het dipje ligt al achter de rug. De titelverdediger maakt er weer 5-5 van. 17:16 Ai, even een minder momentje van Devos. Didier maakt 5 punten na elkaar en heeft nu een 5-2-voorsprong beet. 17:15 We vallen in herhaling: ook het eerste punt in set 3 is voor onze landgenoot. Hij maakt er meteen ook 2-0 van. Goud komt dichterbij. 17:13 Set 2 is ook voor Devos! Slechts één set scheidt Devos nu nog van een nieuwe paralympische titel, want ook de tweede set steekt hij vlot op zak. Met 11-7 verandert het scorebord naar 2-0. 17:13 Devos wint ook de tweede set 17:12 Devos gaat de mist in bij zijn opslag en laat Didier even weer in de set komen, maar onze landgenoot maakt er daarna korte metten mee. 8-4! 17:10 Time-out Het niveau ligt hoog in deze finale. Een geweldige rally eindigt uiteindelijk in het voordeel van de Belg. Didier vraagt een time-out en moet even bekomen, Devos heeft controle over de partij. 17:08 Ook in set 2 lijkt Devos goed vertrokken. Hij bouwt een 3-1-voorsprong uit. 17:06 1-0 voor Devos! Met een goeie eindsprint maakt Devos het af! 11-9, de eerste set is binnen. Een mooie start voor onze landgenoot. 17:06 Laurens Devos wint eerste set 17:05 Het blijft spannend in deze eerste set. Devos ziet Didier op 8-8 klimmen. 17:03 Devos weer op voorsprong Jawel, met een fraaie remonte knokt Devos zich helemaal terug in de partij. 6-5 in het voordeel van onze landgenoot. 17:02 Van 2-2 gaat het nu zelfs naar 2-5 voor de Fransman. Kan Devos zich herpakken? 17:01 Met een gelukje komt Didier terug tot 2-1, daarna gaat Devos in de fout. De bordjes hangen weer gelijk.