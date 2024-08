Goud, zilver en hoopgevende resultaten: dit was de succesvolle dag van de Belgen op de Paralympische Spelen

Einde dag 2

De avondsessie in de G-atletiek is afgelopen, dus zetten we een punt achter deze paralympische dag. Op Belgisch vlak was het een mooie dag met goud voor Maxime Carabin (400 meter wheelen) en zilver voor Ewoud Vromant (individuele achtervolging).



Bij de andere Belgen viel G-zwemster Tatyana Lebrun op met een 5e plek in de 100 meter schoolslag. Francis Rombouts (boccia) en Piotr Van Montagu (G-boogschieten) mogen zich opmaken voor de volgende ronde. Man-Kei To (G-badminton) won haar eerste groepsmatch (en is zeker van de kwartfinales), terwijl het duo Ledoux/Devos uitgeschakeld is in het G-tafeltennis.



Morgen zijn To en Rombouts aan zet. À demain!