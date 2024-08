G-atleet Maxime Carabin staat voor eerste Paralympische Spelen: "Ik ben niet tevreden met minder dan goud"

Met debutant Maxime Carabin mag België hopen op een (of zelfs twee) medailles op de Paralympische medailles in Parijs. De G-atleet neemt in het Stade de France deel aan de 100 en 400 meter en heeft op beide afstanden meerdere wereldtitels en twee wereldrecords op zijn naam staan.

Met meerdere wereldtitels en twee wereldrecords is Carabin dé topfavoriet op de 100 en 400 meter. "Ik ben niet tevreden met minder dan goud. Dat zou niet in lijn liggen met al het werk dat ik in mijn trainingen steek en al de uren die ik met mijn coach doorbreng. Een medaille halen zou goed zijn, maar goud is het allerbeste."

"De eerste keer is altijd bijzonder, maar ik ga ook als favoriet. Ik moet dus bewijzen dat de Spelen me niet bang maken, maar er is geen stress."

"Ik ben heel ongeduldig", vertelt hij zelf met een glimlach. "Ik tel de uren af in plaats van de dagen, maar ik heb veel vertrouwen. De trainingen gaan goed, het materiaal ligt gereed en ook mentaal ben ik er klaar voor. Ik kijk ernaar uit om in Parijs te zijn."

Carabin voelt dat zijn tegenstand hem ook als favoriet ziet.



"Ik hoop dat het geen te makkelijke races zijn. Hoe meer concurrentie er is, hoe sneller we gaan, dus dat drijft ons ook tot het uiterste. Op de 400 meter is er een Japanner die dichtbij zit, dat is een goede richtlijn. Als ik hem passeer, wil ik niemand meer voor me zien tot aan de finish."

Carabin neemt in Parijs deel aan de 100 en de 400 meter. De 200 meter, waarop de Luikenaar ook wereldrecordhouder is, bestaat niet in zijn categorie in Parijs.

"Mijn start is mijn zwakke punt, maar in zo'n lange afstand is dat niet erg en heb ik tijd om dat goed te maken. Daarvoor is de 400 meter dus perfect. Vroeger vond ik die helemaal niet leuk, maar nu is het mijn favoriete afstand. De 100 meter, daarentegen, is veel korter en daarin moet je dus ook sneller zijn."

Dat de Spelen dit jaar in Parijs zijn, vindt Carabin een groot voordeel. "Ik moet me niet aanpassen aan de temperatuur. Bovendien ga ik vaak naar Parijs, dus ik ken de stad goed. Mijn ouders en vrienden komen ook, dus er zal veel volk zijn."