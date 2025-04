LIVE: Kotto geeft de 0-3 zomaar weg, Union beslist de wedstrijd in tien minuten

Weinig Gentse topschutters

Met Ivanovic en David heeft Union twee spelers in de top tien van de topschuttersstand. Beiden zitten aan elf goals dit seizoen, een pak minder nog dan de 17 treffers van de Genkse topschutter Tolu Arokodare.



Naar een Gentse naam in de topscorerslijst is het even zoeken. Pas op plek 31 vinden we Max Dean terug met 6 goals. Daar zal het ook bij blijven voor de aanvaller, hij is sinds eind vorig jaar out met een kruisbandblessure.