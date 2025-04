Parijs gaat feestavond tegemoet: PSG kroont zich op 6 speeldagen van het einde al tot kampioen van Frankrijk

Voor de vierde keer op een rij mag Paris Saint-Germain zich 'champion de France' noemen. PSG had genoeg aan een krappe zege tegen Angers om de titel op 6 speeldagen van het einde al binnen te hengelen. De Parijzenaars zijn nog altijd ongeslagen en kunnen hun seizoen straks nóg wat meer glans geven.

Niemand die er nog aan twijfelde, maar nu is het ook officieel: PSG is andermaal de voetbalkoning van Frankrijk.



De Parijzenaars begonnen dit seizoen voor het eerst in lange tijd zonder een échte vedette als Messi, Neymar of Mbappé, maar speelden wel de volledige Ligue 1 aan gruzelementen.



Hun voorsprong op nummer 2 Monaco na 28 wedstrijden? Maar liefst 24 punten. De competitie is nog lang niet ten einde - er staan nog 6 wedstrijden op het menu voor PSG en 7 voor Monaco - maar die enorme bonus kan nu al niet meer ingehaald worden.

Het laatste stukje van hun titelkoers werkten de Parijzenaars vandaag trouwens af tegen Angers. In eigen huis was een krappe 1-0 voldoende. Toptalent Désiré Doué was de grote held.

Het levert PSG de 4e titel op een rij en de 8e in de laatste 10 jaar op.