Westerlo veert recht na derde owngoal in drie weken en haalt dubbele achterstand op tegen OHL

kalender za 5 april 2025 20:09

Westerlo einde 2 - 2 OH Leuven 53' - Own goal - Emin Bayram (0 - 1) 58' - Doelpunt - Roggerio Nyakossi (0 - 2) 60' - Verv. Josimar Alcócer door Allahyar Sayyadmanesh 60' - Verv. Isa Sakamoto door Alfie Devine 62' - Doelpunt - Griffin Yow (1 - 2) 71' - Verv. Lequincio Zeefuik door Stefan Mitrovic 73' - Verv. Matija Frigan door Islam Slimani 75' - Doelpunt - Alfie Devine (2 - 2) 76' - Verv. Roggerio Nyakossi door Takuma Ominami 76' - Verv. Thibault Vlietinck door Óscar Gil 80' - Geel - Thomas Van den Keybus 82' - Geel - Óscar Gil 83' - Verv. Youssef Maziz door William Balikwisha 90+6' - Geel - Tobe Leysen 90+6' - Geel - Matija Frigan Jupiler Pro League - speeldag 2 - 05/04/25 - 18:15 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime own goal door Emin Bayram na 53', 0 - 1 53' Emin Bayram 0 - 1 Emin Bayram 53' goal door Roggerio Nyakossi na 58', 0 - 2 58' Roggerio Nyakossi 0 - 2 Roggerio Nyakossi 58' goal door Griffin Yow na 62', 1 - 2 62' Griffin Yow 62' Griffin Yow 1 - 2 goal door Alfie Devine na 75', 2 - 2 75' Alfie Devine 75' Alfie Devine 2 - 2

Het blijft maar owngoals regenen bij Westerlo. Al voor de derde match op rij slikten de Kemphanen er één. Debutant Nyakossi trapte OHL 5 minuten later ook nog eens op 0-2, maar Westerlo zette die scheve situatie in een dolle tweede helft bijna even snel weer recht. In 't Kuipje mogen ze zo hun eerste punt van deze Europe Play-offs noteren.



Westerlo - OH Leuven in een notendop Sleutelmoment Westerlo lijkt in de touwen te hangen na een dubbele achterstand op het uur, maar het maakt al snel de gelijkmaker via Yow. Man van de Match De Kemphanen hadden genoeg kansen om de wedstrijd te winnen, maar konden ook rekenen op enkele puike saves van doelman Jungdal. Opvallend Nadat beide ploegen al 2 keer gelijk speelden in de regulier competitie, eindigt ook het 3e duel tussen Westerlo en OHL op een draw.

Na de overwinning van KV Mechelen gisteren konden Westerlo en OHL maar beter de volle buit pakken om het kielzog van de Kakkers te blijven. Hoewel beide ploegen wisten wat hen te doen stond, ontbrak het hen toch aan aanvalslust in een weinig beklijvende eerste helft. De bedrijvige Maziz zorgde voor enkele opflakkeringen. Hij dook een paar keer op voor Westerlo-goalie Jungdal, maar die stond telkens pal. Aan de andere kant van het zonovergoten 't Kuipje konden de troepen van Timmy Simmons nauwelijks een kans bij elkaar voetballen. De brilscore aan de rust was niet meer dan logisch.

OHL komt snedig uit de kleedkamer

Na de koffie kwam OHL snedig uit de kleedkamer. Maziz werd het straatje ingestuurd en zijn voorzet werd door de ongelukkige Bayram in zijn eigen doel gedevieerd. Westerlo leek aangeslagen, want nog geen 5 minuten later verdubbelde OHL de voorsprong. Debutant Nyakossi mocht een voorzet van op de rechterkant doodeenvoudig en ongehinderd binnen koppen. Een tot dan onmondig Westerlo leek in de touwen te hangen.

Simons greep prompt in met een dubbele wissel en dat wierp meteen zijn vruchten af. Invaller Sayyadmanesh vond de vrijstaande Yow die de aansluitingstreffer beheerst voorbij Leysen tikte.

Dat gaf de Kamphanen duidelijk nieuwe moed. De aanvalsgolven volgden elkaar nu snel op en op de zoveelste hoekschop kopte Devine het leer voorbij Leysen na een geweldige deviatie van Rommens.

Tackle in extremis