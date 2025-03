Jérôme Guery springt het podium op in Mexico: "Ik kan me niet herinneren dat ik zo hard reed"

Mooie prestatie van springruiter Jérôme Guery: op de vijfsterrenjumping van Mexico-Stad (Mex) is hij op de derde plaats geëindigd. Belgisch kampioen Gilles Thomas werd 7e.

Jérôme Guery, in 2021 goed voor olympisch brons met het Belgische team, sprong in Mexico-Stad met Great Britain. Samen werden ze derde in de tweede manche van de Global Champions Tour (met een prijzenpot van 720.000 euro).

Het duo bleef foutloos net als winnaar Emanuele Camilli uit Italië (met Chacco's Girlstar) en de Duitser Jörne Sprehe (Hot Easy).

Guery was in zijn nopjes, vooral voor zijn partner Great Britain V die een blessure en koliek achter de rug heeft.

"Ik kan me niet herinneren dat ik zo hard reed", zei de 44-jarige ruiter. "Ik ben zo blij met mijn paard."

Ook Gilles Thomas (Elfra van Beek Z) haalde de barrage. De Belgische kampioen liet een balk vallen en eindigde daarmee op de zevende plaats.

Olivier Philippaerts rekende op zijn 13-jarige H&M Miro en miste in het basisparcours een balk, wat resulteerde in de twaalfde plaats. Zoé Conter (La Una) werd 34e na drie springfouten.