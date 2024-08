VIDEO - "En of hij in vorm is!": ook G-baanwielrenner Ewoud Vromant vlamt (even) naar paralympisch record

Ewoud Vromant is al zeker van zilver op de Paralympische Spelen. De G-baanwielrenner vloog in de kwalificaties van de individuele achtervolging naar een paralympisch record. Alleen: het Franse fenomeen Alexandre Léauté - die Vromant treft in de finalerace - zette de tijd meteen scherper. Kijk hieronder nog eens naar de wedstrijd van Vromant.