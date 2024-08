De ontroerende vriendschap die Jürgen Klopp naar de Paralympische Spelen bracht: "Zijn verhaal moét verteld worden"

vr 30 augustus 2024 06:10

Geen promostunt, wel een teken van echte vriendschap. Jürgen Klopp was gisteren een opmerkelijke toeschouwer tijdens de Paralympische Spelen. De beroemde voetbalcoach, bezig aan een sabbatperiode, kwam zijn maatje Wojtek Czyz aanmoedigen. Dit is hun ontroerende verhaal.

Wat doet een trainer die even weg wil uit de hectische voetbalmolen? Velen zouden zich het liefste verschuilen op een zonnig privé-eiland of beginnen aan een wereldreis zonder einddatum. Maar sowieso mijden ze allemaal het liefste de spotlights - die kregen ze als coach al genoeg op zich gericht. Daarom was de aanwezigheid van Jürgen Klopp, die eind vorig seizoen stopte bij Liverpool, op de Paralympische Spelen van Parijs opvallend te noemen. Fanatiek supporterde de Duitser in de Porte de la Chapelle Arena tijdens de openingsdag van het badminton.

Een betaalde acte de présence om extra aandacht te genereren? Allerminst. Klopp tekende present om zijn maatje Wojtek Czyz steunen.

Atletiek na amputatie

Voor het verhaal achter de vriendschap tussen de coach en paralympiër moeten we ruim twintig jaar terug in de tijd.



In 2001 is Czyz nog een verdienstelijke voetballer voor de Duitse derdeklasser Fortuna Koln. Maar tijdens de laatste wedstrijd vóór hij een profcontract zou tekenen, verandert een zware botsing met een doelman zijn leven. Czyz breekt zijn knie in het duel en krijgt niet tijdig de nodige medische zorg - zijn ledemaat sterft af en moet geamputeerd worden. Ondanks de tragedie streeft Czyz meteen nieuwe sportieve doelen na. Amper een halfjaar na de amputie wordt hij al nationaal kampioen op de 100 meter en in het verspringen. Maar hoe zouden de wegen van Czyz en de bekende voetbalcoach nu kruisen? Wel, in 2002 neemt de G-atleet deel aan een benefietmatch tegen Mainz - op dat moment gecoacht door 'groentje' Jürgen Klopp. De twee geraken aan de praat en beloven elkaars prestaties te blijven volgen.

Dat moest het lot wel zijn. Jürgen Klopp

Ongetwijfeld hadden ze dan niet gedacht dat hun carrières zo'n vaart zouden nemen. Klopp wordt één van de meest geroemde trainers ter wereld. Ondertussen breekt Czyz wereldrecords en wint hij 7 medailles - inclusief 4 keer goud - op de Paralympische Spelen van 2004, 2008 en 2012. Nadien zet Czyz een punt achter zijn atletiekverhaal om andere lotgenoten te helpen. De Duitser begint met liefdadigheidsorganisatie 'Sailing4Handicaps'. Czyz weet eigenlijk niet hoe hij moet zeilen, maar koopt een catamaran en reist samen met zijn vrouw de wereld rond om workshops te geven en protheses te voorzien in ontwikkelingslanden. In 2015 komen Klopp en Czyz elkaar toevallig weer tegen in een haventje in Lissabon. "Dat moest wel het lot zijn", aldus de coach.

Genoten van 7 punten

Tijdens het bijpraten geraakt Klopp zwaar onder de indruk van de avonturen van Czyz sinds hun laatste ontmoeting. Er ontwikkelt zich een hechte vriendschap en de trainer zou het verhaal van de paralympiër nadien meer dan 500 keer navertellen om anderen te motiveren. "Het is het meest inspirerende verhaal dat ik ooit gehoord heb", zegt Klopp erover. "Dit moét verteld worden, het is gewoon niet normaal. Mijn vriend is superspeciaal." De biografie van Czyz zou daarna trouwens een nieuw straf hoofdstuk krijgen. Want op zijn 41e beslist hij om zich aan het G-badminton te wagen - een sport die hij als kind eerder beoefende. Drie jaar later staat Czyz, ondertussen genaturaliseerd tot Nieuw-Zeelander na een verhuis, op de Paralympische Spelen van Parijs. Een fenomenale ervaring die zijn maatje Klopp natuurlijk niet mocht missen. "Jürgen - ik zie hem als familie - wou absoluut komen", vertelde Czyz na zijn wedstrijd. "Het was geweldig om gesteund te worden door iemand van zijn kaliber. Maar Jürgen was hier niet alleen voor mij. Hij is hier om een statement te maken. De Paralympische Spelen zijn fantastisch. We hebben mensen als Jürgen nodig om er de focus op te leggen."

Vandaar dat Klopp met veel plezier ook langs de mixed zone passeerde om alle aanwezige journalisten te woord te staan. Uiteraard met Czyz, die met een duidelijke 21-5 en 21-2 verloor, aan zijn zijde.

"Ik heb van al jouw 7 punten genoten", plaagde Klopp toch even zijn vriend. "Ik stond naast zijn vrouw Elena en we hadden tranen in onze ogen. Omdat ik weet dat sport altijd om het resultaat en winnen draait, maar er nu zoveel meer achter zit."

Ik heb hier zoveel mensen gezien voor wie het de wereld betekent om deel te nemen aan de Paralympische Spelen. We zouden meer moeten doen om hen te steunen. Jürgen Klopp

"Ik kan niet trotser zijn. Om je opnieuw te kwalificeren voor de Paralympische Spelen in een andere sport ... (blaast) Hij is gek. Wojtek doet constant dingen waar ik niet moedig genoeg voor ben."

Afsluiten deed Klopp met ontroerende woorden.



"Het leven is voor iedereen heel vaak een uitdaging, maar niet iedereen heeft een beperking. Ik heb hier zoveel mensen gezien voor wie het de wereld betekent om deel te nemen aan de Paralympische Spelen. We zouden meer moeten doen om hen te steunen. Een verhaal draait altijd rond ups en downs, maar we willen allemaal een happy ending. Wel, dit is het mooiste voorbeeld."