Jürgen Klopp en Jackie Chan op de eerste rij: de Paralympische Spelen lokken bekende koppen naar Parijs

Meteen hoog bezoek op de Paralympische Spelen. Naast een hele resem royals tekenden ook enkele bekendheden present in Parijs. Zo was onder meer Jürgen Klopp aanwezig op het G-badminton om er een van zijn vrienden aan te moedigen. Ook vlammendrager Jackie Chan stal nog eens de show bij de start van de G-taekwondocompetitie.

Wat doet een toptrainer tijdens zijn sabbatjaar?



Naar de Paralympische Spelen in Parijs gaan, blijkbaar. Zo was voormalig Liverpool-coach Jürgen Klopp aanwezig bij de start van het G-badminton op de eerste dag in Parijs.

Klopp zat aan de zijlijn in de Porte de La Chapelle Arena om zijn goede vriend Wojtek Czyz aan te moedigen. Czyz, die eerder Duitsland vertegenwoordigde in drie Paralympische Spelen en nu uitkomt voor Nieuw-Zeeland, verloor met 2-0 van Daniel Bethell uit Groot-Brittannië.



"Ach, hij speelde tegen een van de besten ter wereld, maar ik heb van elke seconde en elk punt genoten", klonk het bij Klopp.

"Gisteren stonden we beiden nog samen voor de Eiffeltoren en dachten we: '"wow". En ik zag zó veel atleten met grote glimlachen. Sport kan de wereld veranderen, zelfs in moeilijke tijden", vertelde hij.