Tafeltennisser Laurens Devos stoot vlot door naar halve finales en is al zeker van minstens brons

Laurens Devos heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finales in het tafeltennis. Onze landgenoot liet er geen gras over groeien tegen de Zweed Gustafsson en won met duidelijke 3-0-cijfers. Hij is nu al zeker van minstens brons.

Na zijn titels in Rio 2016 en Tokio 2020 is Laurens Devos ook in Parijs de topfavoriet in zijn klasse van het tafeltennis (MS9). In de kwartfinales kon de Zweed Daniel Gustafsson onze landgenoot weinig in de weg leggen.

Devos toonde meteen dat hij een klasse te sterk was en dwong de Zweed telkens in de fout. Met 11-4, 11-6 en 11-8 na amper 19 minuten stootte Devos, nummer 1 op de wereldranglijst, overtuigend door naar de halve finales.

In die halve finales neemt hij het zaterdag op tegen de 24-jarige Spanjaard Ander Cepas, de nummer 3 van de wereld. Devos zorgt al zeker voor nog een Belgische medaille in Parijs, want de 4 halvefinalisten zijn zeker van minstens brons.