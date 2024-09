Ook ZILVER voor handbiker Maxime Hordies in paralympische tijdrit in Parijs: "Dit voelt als goud"

Na brons in Tokio heeft Maxime Hordies nu de zilveren medaille weggegraaid in de paralympische tijdrit in Parijs. Aan het eerste tussenpunt leek de Belgische handbiker op koers te liggen voor goud, maar de Italiaan Fabrizio Cornegliani deed beter in het tweede deel.

Maxime Hordies had brons veroverd in Tokio, maar de resultaten van de voorbije jaren hadden de 28-jarige Brusselaar gesterkt in zijn vertrouwen dat er in Parijs meer mogelijk was.

De wereldkampioen op de weg van 2019, 2022 en 2023 had vorig jaar in Glasgow al het zilver veroverd in de WK-tijdrit en begon ook sterk aan zijn paralympische tijdrit. Met 11'00"16 had hij aan het tussenpunt de snelste chrono op zijn naam.

Maar de klimmetjes in Clichy-sous-Bois hakten erin bij de Belgische handbiker. Aan de streep moest hij 20 seconden toegeven op de 55-jarige Italiaan Fabrizio Cornegliani, in Tokio nog de vice-paralympische kampioen.

Hordies hield wel de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Nicolas Pieter du Preez achter zich en veroverde zo het zilver, de 5e medaille voor België op de Paralympische Spelen in Parijs.

Hordies mikt in Parijs nog op medailles in de wegrit (5 september) en de mixed relay (7 september).