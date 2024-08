Rolstoelatleet Roger Habsch: "De ambitie is om beter te doen dan in Tokio"

Net als in Tokio behoort rolstoelatleet Roger Habsch ook in Parijs tot de kanshebbers voor de paralympische medailles. De 45-jarige Belg is in elk geval minstens even ambitieus dan 3 jaar geleden.

Roger Habsch veroverde in Tokio brons op de 100 en 200 meter (T51). "En de ambitie is om nu beter te doen", windt hij er geen doekjes om.

"Ik zal mijn best doen om zo goed mogelijk te presteren. Mijn voorbereiding is niet slecht verlopen. We zullen zien of ik beter kan doen dan in Tokio. Zilver of goud, dat zou geweldig zijn. Ik ben heel competitief. Ik wil elke dag beter doen."

"Nu de competitie stilaan dichterbij komt, stijgt de stress wel een beetje. We willen ons best doen."

Habsch kijkt ook uit naar Paralympische Spelen mét supporters. "Het zullen heel andere omstandigheden zijn dan in Tokio, met de supporters achter ons. Het geeft me nog meer zin om erbij te zijn en alles te kunnen delen met mijn familie, mijn kinderen en mijn vrienden."