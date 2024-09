Ewoud Vromant pakt ZILVER in tijdrit, dekselse Fransman houdt hem weer van goud: "Maar 2 seconden ..."

wo 4 september 2024 09:02

Ewoud Vromant heeft zijn 2e paralympische medaille veroverd in Parijs. Onze landgenoot leek op weg naar goud in de tijdrit in de C2-klasse in Clichy-sous-Bois, maar de Fransman Alexandre Léauté dook nog 2 seconden onder de tijd van onze landgenoot.

Met de zilveren medaille in de achtervolging op de piste als extra boost begon Ewoud Vromant aan zijn medaillejacht op de weg. De Belgische wielrenner had alles op de tijdrit gezet en dat bleek ook. Vromant zoefde al snel zijn voorgangers voorbij en zette aan het tussenpunt na 5,8 km de snelste tijd neer: 6'55"85. Ook Darren Hicks, de titelverdediger van Tokio, en Alexandre Léauté, zijn nemesis op de piste, beten hun tanden stuk op de tussentijd van Vromant. Vromant eindigde sterk met 19'26"61, maar het volstond niet voor de gouden medaille. Net als in Tokio strandde hij op de 2e plek, want de 23-jarige Léauté was 2 seconden sneller aan de eindstreep in Clichy-sous-Bois. De Fransman had ook op de achtervolging al het goud weggekaapt voor de neus van Vromant. Titelverdediger Hicks (3e) hield Vromant wel achter zich, waardoor hij zijn 2e zilveren medaille mocht ophalen in Parijs.

Vromant: "Teleurstelling overheerst"

Op de piste was hij nog dolblij met zilver, in de tijdrit voelde dezelfde medaille toch aan als een ontgoocheling. "De teleurstelling overheerst", knikte Vromant. "Het is maar 2 seconden. Zo close." "Ik was gekomen voor goud en ik was er super dicht bij. Ik wist dat ik in de vorm van mijn leven was, want ik had heel goed gereden op de piste. Ik had er ook vertrouwen in. Ik zou niet weten waar ik die 2 seconden heb laten liggen."

Met een klim minder had ik misschien wel gewonnen. Ewoud Vromant

Het parcours was niet in het voordeel van onze landgenoot. "Aan de voet van de eerste klim had ik nog 4 seconden voor, maar op de top lag ik 1 seconde achter. De Fransman pakt daar dus 5 seconden. En dan was er nog een tweede klim."

"De tussenstukken zijn wel voor mij, maar blijkbaar pak ik daar dan niet genoeg tijd terug. Met een klim minder had ik misschien wel gewonnen."

"Ik had op voorhand geen schrik van het parcours, want op een gelijkaardig parcours ben ik wereldkampioen geworden. Natuurlijk heb ik het liever iets vlakker. Op de laatste klim voelde ik dat ik niet meer hetzelfde tempo kon vasthouden."

Voor Vromant is het een opdoffer. "Op de piste was ik blij met een medaille. Nu heb ik het gevoel dat ik goud verlies."

Nu rest alleen nog de wegrit voor Vromant. "Ik heb er nu absoluut geen zin in. Maar ik ga de wegrit rijden zonder stress en dan zien we wel wat er gebeurt."

Uitslag tijdrit (C2)