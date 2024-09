Zes medailles vandaag! Dit was de Belgische hoogdag op de Paralympische Spelen in Parijs

Doet Vromant er nog een medaille bij?

Ewoud Vromant bijt om 8.34 uur de spits bij de tijdrijders in zijn MC2-klasse. Vromant liet zijn goede vorm afgelopen vrijdag al zien toen hij zilver pakte in de achtervolging op de piste. Ook op de weg mag hij eremetaal ambiëren, drie jaar geleden in Tokio pakte hij nog zilver in de tijdrit.



Later in de voormiddag komen ook nog Maxime Hordies (MH1) en Tim Celen (MT1-2) in actie. Zij waren in Tokio allebei goed voor brons in de tijdrit. In de namiddag sluiten Louis Clincke (MC4), Jonas Van de Steene (MH4) en Marvin Odent (MH3) de rij.