LIVESTREAM: Tijdrijders verdubbelen medailleoogst, Manon Claeys in dressuur op voorlopige 4e plek

Ook op dag 7 van de Paralympische Spelen in Parijs heeft België enkele ijzers in het vuur voor een medaille, zowel in het tijdrijden als in de atletiek. Ook de paardrijders en tafeltennissers Laurens Devos en Florian Van Acker komen in actie. Volg alles op de voet via de liveblog en met onze livestream!