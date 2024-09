GOUD! Michèle George kroont zich tot koningin van de dressuur met 4e paralympische titel op een rij

wo 4 september 2024 15:35

Haar merrie heet "Best of 8", maar ook amazone Michèle George mag zich stilaan "Best of the world" noemen. In Parijs veroverde onze landgenote haar 4e paralympische titel op een rij in de individuele dressuur, haar 6e keer goud uit haar carrière.

Ze sloeg zelfs de openingsceremonie in Parijs over om bij haar paard te blijven in Parijs. Zo hard was Michèle George gefocust op nieuw paralympisch succes aan het paleis van Versailles. Het bleek alle opofferingen waard. "De zon schijnt niet elke dag, maar kijk dan naar het licht van een ster", was haar motto in aanloop naar haar 4e Paralympische Spelen. En een ster kreeg het publiek te zien in Versailles. Met "Best of 8", de merrie waarmee ze al twee keer goud veroverde in Tokio, legde George een nagenoeg foutloze oefening af. De titelverdedigster werd door de 5 juryleden beloond met een score van 76,692 punten, een prestatie waar geen enkele tegenstander in Versailles meer aan zou kunnen tippen. Dat besefte George ook meteen. Voor de 50-jarige West-Vlaamse, die door een paardrijongeval in 2008 verlammingsverschijnselen heeft aan haar linkerbeen, is het haar 6e paralympische titel uit haar carrière. Met ook nog het zilver van Rio zit ze nu aan 7 medailles. Met nog de teamfinale en de freestylecompetitie krijgt ze nog twee kansen in Parijs om haar prijzenkast nog wat meer te vullen met eremetaal. Na haar gouden oefening ging de paralympische kampioene nog haar landgenote Kevin van Ham aanmoedigen, die knap 6e eindigde, een plek beter dan in Tokio.

En nu beste paralympiër ooit? "Natuurlijk is dat een doel"

Zelfs met haar ervaring was Michèle George nog even sprakeloos bij de bevestiging van haar gouden medaille. "Het is ongelofelijk", stamelde. "Aan de top komen is al ongelofelijk, daar blijven is enorm moeilijk." De Belgische amazone had nog één twijfelgeval voor haar oefening: hoe zou haar merrie reageren op de omstandigheden? "Ik had nog nooit met publiek gereden, want in Tokio was het wegens covid vrij stil."



"Maar mijn merrie was een echte prinses. Ik ben ongelofelijk gelukkig. Ik heb op voorhand nooit over medailles gesproken, maar de honger was echt groot en blijft groot." George droomt zelfs van haar 7e goud, een evenaring van Paul van Winkel. "Dat is een extra motivatie om nog beter te doen. De beste Belgische paralympiër worden is absoluut een mooie doelstelling. Ik wil grenzen verleggen."