"Dit is te zot": Tim Celen snelt onverhoopt naar BRONS in zijn tijdrit, ondanks tijdsnadeel

De Belgen hebben in één voormiddag de medailleoogst verdubbeld op de Paralympische Spelen. Ondanks het nadeel van de befaamde 13%-regel wist Tim Celen toch nog een bronzen medaille weg te kapen in zijn tijdrit.

Het is de 6e medaille op deze Paralympische Spelen voor België. Eerder was er goud voor rolstoelsprinter Maxime Carabin (400 meter in T52-klasse), twee maal zilver voor Ewoud Vromant in het wielrennen (drie km achtervolging en tijdrit in MC2), zilver voor handbiker Maxime Hordies (H1) en brons voor rolstoelsprinter Peter Genyn (T51).

Hij was ruim een minuut sneller dan de Chinees Jianxin Chen, maar zag het goud toch naar zijn tegenstander gaan door de tijdsberekening. In de wegrit zal Celen wel de topfavoriet zijn voor goud.

Celen was namelijk de topfavoriet in zijn T2-categorie, maar om een wildgroei aan wedstrijden te beperken, moest hij het opnemen tegen renners met een zwaardere beperking uit de T1-klasse.

Een gebalde vuist en een stevige kreet. Tim Celen was zichtbaar dolgelukkig met zijn bronzen medaille in Parijs, zeker omdat het vooraf werd bestempeld als een "mission impossible".

Tim Celen moest nog even in zijn ogen wrijven toen hij de 3e tijd op de tabellen zag staan. "Op voorhand denk je dat brons het hoogst haalbare is. En met de factor is het al zeker mission impossible", zegt hij.

"Brons is in feite goud voor mij, dat is niet normaal. Tijdens de tijdrit werkte mijn vermogensmeter ook niet meer, gelukkig weet ik goed hoe ik moet indelen. Dit is te zot, gewoon niet te geloven."

Celen kon het vieren met zijn thuisfront aan de streep, maar pakte ook snel de telefoon. "Om mijn trainer te bellen, die iets verder stond. Het is gewoon schitteren. Dit doet heel veel deugd en was het hoogst haalbare."

Nu volgt nog de wegrit voor Celen. "Daar wil ik mijn kleuren vervolledigen. Ik kan met een vrij gevoel toeleven naar zaterdag."