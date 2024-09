GOUD! Léa Bayekula sluit Belgische droomdag in stijl af met paralympische titel op de 100 meter

Daar is nummer zes!



Léa Bayekula heeft deze Belgische droomdag in Parijs nog wat memorabeler gemaakt.



De Belgische vloog in de finale van de 100 meter naar haar eerste gouden medaille op de paralympische Spelen. Ze lag tot halfweg de wedstrijd steeds op medaillekoers, maar in de laatste tientallen meters stoof ze iedereen nog genadeloos voorbij.



Ze was zo duidelijk sneller dan de Amerikaanse Tatyana McFadden, het brons is voor de Finse Amanda Kotaja.



Die perfect ingedeelde wedstrijd eindigde in een toptijd van 15"10, een persoonlijk record voor Bayekula. Ze zette de medaillespiegel van de Belgen zo tot op 9 medailles, waarvan er vandaag zes werden behaald.



Eerder nam Bayekula ook al deel in de 800 meter, daar zakte ze in het slot wat weg tot een vijfde plaats. Donderdag neemt ze ook nog deel aan de 400 meter, waar ze Wereldrecordhoudster is.



De 29-jarige Bayekula lijdt aan spina bifida, een onvolledige ontwikkeling van de wervelkolom.