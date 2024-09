LIVESTREAM: Kijk live naar avondsessie G-atletiek, met Selma Van Kerm in de 400m-finale

Ik ben blij dat we gekwalificeerd zijn voor de freestylecompetitie. Ons doel is bereikt. Het was niet makkelijk, want Stuart was erg bang. Vooral in het begin van de oefening zat hij met een schrik. Hij herpakte zich een beetje doorheen de oefening en naar het slot toe was hij meer ontspannen. Hij heeft zijn job gedaan en we hebben ons zo kunnen kwalificeren.

Barbara Minneci