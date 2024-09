Drama voor Jonas Van de Steene: handbiker moet medailledroom opbergen na stevige aanrijding door Zwitser

Wat een zure manier om uit een medaillestrijd te worden geslagen. Jonas Van de Steene was in zijn wegrit samen met een Zwitser op weg naar een sprint om brons, toen het noodlot toesloeg. De Zwitser raakte met zijn voorwiel de achterkant van Van de Steenes fiets, onze landgenoot werd hard de hekken ingekatapulteerd. Na de crash gaf onze landgenoot meteen op.

Gisteren werd een droomdag voor Jonas Van de Steene. Onze landgenoot griste brons mee in de tijdrit en kon met een gerust gemoed starten aan de wegrit van vandaag.

Dat bleek ook al snel: de Belg had geen zin om veel af te wachten en nam risico's met een vroege versnelling. Een groepje van 4 scheurde zich daardoor af. Van de Steene was daarna wel de eerste om af te haken.

Maar over halfweg werd de medailledroom van onze landgenoot in de H4-klasse nieuw leven ingeblazen. Ook de Zwitser Fabian Recher moest afhaken voorin, Van de Steene rolde hem op. Samen leken ze een ronde later te kunnen gaan sprinten voor brons.

Tot het in een bocht kort voor het ingaan van de slotronde helemaal foutliep, dan toch. Recher plantte zijn voorwiel in de achterkant van de fiets van Van de Steene, de driewieler werd zo compleet onbestuurbaar en onze landgenoot werd de dranghekken ingeslingerd.

Al snel werd duidelijk dat het er niet best uitzag. De stukken fiets lagen verspreid over de weg. De Zwitser keek nog even schuldbewust achterom, Van de Steene bleef liggen en gaf even later op. Samen met zijn familie bekeek hij daarna nog eens de pijnlijke beelden.

De conclusie zal duidelijk geweest zijn: een zuur vervolg van een paralympisch avontuur dat gisteren zo mooi begonnen was. Van de Steene krijgt zaterdag wel nog een kans op revanche in de ploegenaflossing.