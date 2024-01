DSM-Firmenich PostNL voor 2024: Fabio Jakobsen torst het gewicht van zijn nieuwe ploeg

Het seizoen van DSM (toen nog zonder Firmenich) begon met een knaller: de relatief onbekende Marius Mayrhofer won met de Cadel Evans Great Ocean Road Race de eerste WorldTour-eendagskoers van het seizoen.



Zouden de paradepaardjes uit de DSM-jeugdstal eindelijk beginnen te galopperen? Ja en neen.



De 20-jarige Max Poole was, met onder meer een 4e plaats in de eindstand van Romandië, een openbaring, zijn 1 jaar oudere landgenoot Oscar Onley kwam er na een moeilijke seizoensstart ook mooi door.



Tobias Lund Andresen, ook nog maar 21, bewees dan weer een wissel op de toekomst te zijn voor de sprints.



DSM had gehoopt dat 2023 ook het jaar zou worden van sprintbommen Sam Welsford en Alberto Dainese, maar de echte ontploffing bleef uit. Zij trekken in 2024 dan ook naar respectievelijk Bora-Hansgrohe en Tudor.



Zo werd de grootste puntenpakker toch weer ouwe getrouwe Romain Bardet, ook al is hij al lang geen winnaar meer. Kan hij in zijn laatste contractjaar zijn oude vorm terugvinden, waarin hij in de Tour het eindpodium haalde, de bolletjestrui veroverde en 3 ritten wegkaapte?