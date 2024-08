Dit waren de Olympische Spelen: deze 10 figuren drukten hun stempel op Parijs 2024

Een week later overvleugelde Remco Evenepoel ook nog eens de tegenstand in de olympische wegrit, goed voor 2 gouden plakken in Parijs. Tijdrit én wegrit op de Spelen? Geen enkele man deed het hem ooit voor.

De man die ervoor zorgde dat België heel even in de hoogste regionen van de medaillestand mocht vertoeven, door op de eerste dag van de Olympische Spelen al meteen goud weg te kapen in de tijdrit .

In Rio 2016 was ze de jongste winnares ooit van de olympische zevenkamp. Sindsdien won ze alle internationale kampioenschappen waaraan ze deelnam, met uitzondering van het WK in 2019.

In Parijs bevestigde ze haar dominantie in de zevenkamp met haar 3e olympische titel op rij. Ze is na de Poolse Anita Wlodarczyk, 3x op rij goud in het hamerslingeren, pas de 2e vrouw in de atletiek die 3 olympische titels op rij pakt in dezelfde discipline.

Wat kunnen we nog meer zeggen over Nafi Thiam? Over ruim een week wordt ze 30, maar nu al is ze onze grootste olympiër aller tijden.