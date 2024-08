De bescheiden Turk die een hit werd op sociale media laat van zich horen: "Ik blijf wie ik ben"

"Ik ben nog altijd dezelfde man", verzekerde hij. "Sinds de dag na onze zilveren medaille spreekt iedereen me aan over de foto's die circuleren op sociale media. Ik hecht er geen enkel belang aan, ik ga gewoon door met mijn leven."

In de geschiedenisboeken van de Olymische Spelen in Parijs zal er ook een plekje zijn voor Yusuf Dikeç. De Turkse schutter die enkele weken geleden bijna niemand kende groeide uit tot een internetfenomeen, waarvan overal memes circuleerden en die zelfs geïmiteerd werd door atletiekfenomeen Mondo Duplantis.

"Aangezien ik schiet met mijn beide ogen open, voel ik me niet op mijn gemak met een beschermbril of andere snufjes. Daarom doe ik het zonder."

"Bepaalde mensen denken dat de hand in mijn zak een teken van arrogantie is. Die mensen weten niks van mij en de schietsport", lacht hij.

Dat het Turks duo nu kon excelleren op het hoogste niveau is het resultaat van jarenlange training. Toch betreurt Dikeç het feit dat ze net naast het goud grepen.

"We zijn een van de beste ploegen ter wereld, ik kan zelfs zeggen dat we de beste zijn. We hebben zo hard gewerkt dat we het olympisch record braken. In de finale stond het geluk gewoon niet aan onze kant."

Voor de ex-agent zijn hard werken en passie nodig om succes te behalen.

"Ik heb het zelfs Elon Musk verteld," zegt hij, terwijl hij terugdenkt aan een woordenwisseling die hij had met de miljardair op X nadat Musk een video van hem had gedeeld.

"Ik vroeg hem of robots een medaille konden winnen met hun hand in hun zak. Ik denk het niet, want er zijn dingen die technologie noch geld kunnen bereiken, omdat ze een hart vereisen."