"Ik werd uitgedaagd": Duplantis legt uit waarom hij iconisch record met imitatie van Turkse schutter vierde

En bij zo'n moment hoort natuurlijk een even beeldbepalende foto, toch? Denk maar aan Remco Evenepoel voor de Eiffeltoren of de bliksemschicht van Usain Bolt - de Jamaicaan probeerde zelfs al een patent op die "signature move" te nemen.

Er is eigenlijk maar één woord voor: iconisch.

Maandagavond zweefde het Zweedse fenomeen Armand "Mondo" Duplantis over de lat die op 6,25 meter hoogte lag - en zo scherpte de polsstokspringer zijn wereldrecord voor de zoveelste keer aan.

Was het nu Duplantis of Dikeç?

De viering van Duplantis in beeld.

En toch schuilt er meer achter.

Zo gaf de Zweed in zijn interview na de wedstrijd toe dat het een imitatie was van de Turkse schutter Yusuf Dikeç.

Voor wie de voorbije dagen onder een steen geleefd heeft: Dikeç is deze Spelen virale meme geworden. Na zijn zilveren medaille in het gemengde teamonderdeel luchtpistool kon het internet niet geloven hoe "cool" en "nonchalant" hij die prijs pakte. Zelfs Elon Musk mengde zich al in de debatten.

Terwijl zijn tegenstanders met hoogtechnologische brillen en gespannen zenuwen aan het schieten waren, schoot de Turk zich met een schijnbare leesbril en zijn hand in zijn zak naar olympisch eremetaal.

"Ik weet eigenlijk zelf niet waarom ik dat deed", lachte Duplantis na zijn imitatie. "Kurtis Marschall (de Australische polsstokspringer, red.) daagde mij uit om het te doen. Ik dacht: cool, dat levert vast een grappige foto op."

En zo geschiedde.