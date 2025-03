Bijna de strafste joker van Europa: Genk-spits Oh belandt met vele goals als invaller op plek 2 in mooi lijstje

De strafste joker van het land loopt zonder twijfel in Genk rond. Spits Oh Hyeon-gyu was als invaller tegen Gent andermaal goed voor 2 goals in amper 20 minuten tijd. Het levert de 23-jarige Zuid-Koreaan indrukwekkende cijfers op, waarmee hij wereldsterren als Kane en Salah aftroeft en zelfs spitsbroer (of concurrent) Tolu charmeert. "Als ik een mindere dag heb, dan staat hij er", looft de topschutter hem.

Om je een idee te geven: Ousmane Dembélé legt in de top 5-competities de beste statistieken voor (met minstens 30 minuten speeltijd per match). Hij scoort 1 goal om de 72 minuten. Straf dus van Oh.

Want van de 9 goals die Oh al scoorde in de Jupiler Pro League dit seizoen, vielen er 8 bij een invalbeurt. Gemiddeld scoort de Genkse goaltjesdief zo 1 goal om de 48 minuten.

Tegen Gent was het zondagavond voor de zoveelste keer prijs als invaller. Met 2 goals in 20 minuten zette hij zijn eretitel als "gevaarlijkste supersub van het land" opnieuw wat kracht bij.

Oh zit over alle competities heen al aan dubbele cijfers. Dat is geweldig voor een speler die van de bank komt.

We horen het je al denken: invallers zijn niet helemaal te vergelijken met vaste basisspelers. Klopt, want uiteraard staan vedetten als Dembele of Lewandowski veel langer tussen de lijnen, waardoor een gemiddelde als dat van Oh bijna onhaalbaar is. Maar ook in het rijtje wisselspelers prijkt de Zuid-Koreaan bijzonder hoog.

In de top 8 Europese competities, waar de Jupiler Pro League dus ook bijhoort, moet Oh amper één naam voor zich dulden die meer heeft gescoord als invaller. En die heeft een verleden in ons land.

Alexander Sørloth (ex-Gent) maakt tegenwoordig het mooie weer bij topclub Atlético Madrid. De Noor scoorde net als Oh al 8 keer als supersub, al had hij daar slechts 16 invalbeurten voor nodig. Oh deed het in 25 keer.

Mannen als Ferran Torres (FC Barcelona) en Mexx Meerdink (AZ) houdt de Zuid-Koreaan in absolute cijfers wel achter zich.

Voor spitsbroer Tolu maakt het lijstje niets uit. Hij reageerde bijzonder fier op zijn kompaan na de 4-0 tegen Gent. "Het was een geweldige prestatie van iedereen, zeker van de invallers", vertelde hij.

"Oh scoorde twee keer, Patrik Hrosovsky liet 2 assists optekenen en Ken Nkuba had impact. Alles ging perfect. En dat toont ook hoe goed we zijn als ploeg."

"Als ik een slechte dag heb, dan staat Oh daar", weet Tolu. "Hij zit nu aan dubbele cijfers (met de Croky Cup erbij zit hij aan 12, red.). Dat is geweldig voor een speler die van de bank komt. Ik ben heel blij voor hem."