6,25 meter! Mondo Duplantis flikt het en zet wereldrecord in het polsstokspringen nog wat scherper

ma 5 augustus 2024 22:24

Mon dieu, Mondo! De 10e dag van de Olympische Spelen heeft een absoluut toetje gekregen: Armand "Mondo" Duplantis heeft zijn afspraak niet gemist. Bij zijn 3e en laatste poging op wereldrecordhoogte deed hij het Stade de France kirren van de pret. Het verse wereldrecord bedraagt nu 6,25 meter.

Dat Armand Duplantis olympisch kampioen in het polsstokspringen zou worden, daar twijfelde niemand aan. De Zweed deed het met de vingers in de neus, maar uiteraard heeft hij zijn eigen doelen. Voor de 9e keer in zijn carrière - 24 jaar is hij nog maar - wilde hij zijn lat nog wat hoger leggen. Op 20 april in China had hij zijn plafond naar 6,24 meter getild, vanavond lag de lat op 6,25 meter. Bij zijn eerste twee pogingen raakte hij de lat, bij zijn laatste rush naar eeuwige roem vielen alle puzzelstukjes in elkaar.

"Misschien wel het gekste dat ik ooit zal doen"

Armand Duplantis nam na zijn onvergetelijke olympische avond nog even tijd om Maarten Vangramberen te woord te staan. "Of dit het zotste is dat ik ooit gedaan heb? Wellicht wel. Misschien is dit wel het gekste dat ik ooit zal doen. Het is moeilijk om te bevatten." "Ik heb mijn wereldrecordsprong zelf nog niet kunnen bekijken. Ik herinner me er eerlijk gezegd nauwelijks iets van. Enkel dat ik erover ging. Ik voelde dat ik de lat niet raakte en dat het ging lukken. Mijn hoofd ontplofte gewoon. Er ging zoveel door mijn hoofd, ik besefte niet wat er gebeurde. Dit is een sprookje."

Ik herinner me weinig van de sprong, enkel dat ik erover ging. Mijn hoofd ontplofte gewoon.

Duplantis vierde zijn wereldrecord met een imitatie van Yusuf Dikeç, de Turkse sportschutter die zilver pakte in in het gemengde teamonderdeel luchtpistool en viraal ging met zijn nonchalante houding.



"Ik weet zelfs niet waarom ik dat deed. Kurtis Marschall, de Australische polsstokspringer, daagde mij uit om het te doen. Ik dacht: cool, dat levert vast een grappige foto op."



Zit er volgende maand voor Duplantis opnieuw een wereldrecord in op de Memorial Van Damme? "Dat kan ik niet beloven, maar ik ga er altijd 100 procent voor. Maar nu ga ik hier zoveel mogelijk van genieten. Ik kijk er erg naar uit om weer naar Brussel te komen, maar nu ga ik een feestje bouwen."