Simone Biles en Team USA winnen goud, Italië en Brazilië vervolledigen podium na razend spannende teamfinale

Rebeca Andrade staat met Brazilië pas op de 6e plek, maar na de VS ligt alles op een zakdoek. Kan zij haar team nog naar een medaille stuwen op de sprong? In de kwalificaties was ze in elk geval 2e op dat toestel.

Op de balk kan Sabrina Voinea misschien ook nog wat rechtzetten voor de Roemeense meisjes. En aan de vloeroefening mag de VS de kers op de taart zetten, terwijl Italië zal strijden om zilver vast te houden.