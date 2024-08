GOUD én BRONS! Queen Nafi Thiam blijft op haar troon in de zevenkamp, Noor Vidts maakt Belgische hoogdag compleet

Een zenuwslopende secondeslag in de afsluitende 800 meter. Nafi Thiam begon eraan in de beste uitgangspositie, met 121 punten voorsprong op haar rivale Katarina Johnson-Thompson. De opdracht was duidelijk voor Thiam: niet meer dan 8,2 seconden verliezen op haar Britse rivale en de historische derde olympische titel was binnen.

Noor Vidts begon als vierde aan de laatste opdracht, op een zucht van brons. Amper 5 punten moest ze goedmaken op Anna Kälin ofwel één seconde voor de Zwitserse blijven.

Tegelijkertijd mocht ze niet meer dan 8 seconden prijsgeven op de Amerikaanse Anna Hall (5e in de stand) en die ging er meteen als een speer vandoor. Met Vidts gezwind in haar zog volgde Katarina Johnson-Thompson op enkele meters als tweede, maar Nafi Thiam hield haar prima binnen schot.



Toch was het even flink schrikken toen de Hongaarse Xenia Krizsan Thiam aantikte in de eerste ronde, maar de olympische kampioene liet zich niet uit haar lood slaan.



Wereldkampioene Johnson-Thompson ging voluit en werd tweede na Anna Hall, in een persoonlijk record van 2'04"90. Vidts moest in de laatste rechte lijn Xenia Krizsan nog laten passeren en finishte als vierde in 2'06"38. Ook zij zette daarmee een PR neer en was bijna 5 seconden sneller dan Kälin. Goed voor een historische bronzen medaille.



Thiam kwam als zesde over de finish in 2'10"62, ook al een persoonlijke besttijd. De titelverdedigster hield zo genoeg marge over op KJT en kroonde zich voor de derde keer tot olympisch kampioene in de zevenkamp. Niemand deed haar dat ooit voor.