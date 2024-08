Nafi Thiam na "48 uur tegen 1.000 km/u": "Een legende? Zo bekijk ik het zelf niet echt"

vr 9 augustus 2024 21:35

In Tokio barstte ze in tranen uit, in Parijs stond ze vooral uit te hijgen in de mixed zone na haar historische hattrick. Nafi Thiam heeft geschiedenis geschreven, maar wilde in de Franse hoofdstad stilstaan bij de opofferingen en de inspanningen die ze geleverd heeft. "Dit is de mooiste beloning die kon volgen."

Nafi Thiam was voor deze zevenkamp al een legende met 2 gouden medailles, na haar 3e plak in Parijs is ze dat zonder enige twijfel. "Daar denk ik nu niet echt aan", reageerde ze op die status die voor eeuwig aan haar naam kleeft. "Zo bekijk ik het zelf niet. Ik denk vooral aan de opofferingen die ik heb gedaan, de inspanningen, de pijn, de twijfels. En ik denk aan de mensen die me geloofd hebben en die me geholpen hebben. Dit is daar het resultaat van." "Ik heb het gezegd: in sport heb je geen garantie op resultaten. Je kan alles geven, maar je krijgt wat de sport je geeft. Ik was klaar om te grijpen wat mogelijk was en dit is de mooiste beloning die kon volgen."

Het zijn 2 lange dagen met veel nervositeit. Mijn hart ging 48 uur tegen 1.000 km per uur. Ik ben blij dat het gedaan is. Nafi Thiam