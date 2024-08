Nafi Thiam beperkt de schade, maar moet leidersplaats afstaan na de 200 meter, Noor Vidts sluit dag 1 af als 4e

do 8 augustus 2024 21:25

Nafi Thiam heeft de eerste dag van de zevenkamp afgesloten met een prima prestatie op haar achilleshiel, de 200 meter. Ze is haar leidersplaats wel kwijt aan de Britse Katarina Johnson-Thompson, maar de schade is beperkt gebleven. Noor Vidts is na vier onderdelen vierde, op slechts vijf punten van nummer drie Anna Hall. Vrijdag hervat de zevenkamp met het verspringen iets na 10 uur.

Ook na één dag op de zevenkamp heeft België nog twee onvervalste medaillekandidaten.



Tweevoudig olympisch kampioene Nafi Thiam kreeg met de 100 meter horden als eerste onderdeel niet meteen een lekkere opener voorgeschoteld. Met een 16e tijd opende ze haar Spelen in Parijs.



Noor Vidts schoot sterk uit de startblokken, goed voor een persoonlijk record op de horden en een voorlopige derde plaats in de stand.



Maar dan kon Thiam aan haar opmars beginnen in het hoogspringen. Ze moest enkel Katarina Johnson-Thompson voor zich dulden na het tweede onderdeel. Net als de Belgische sprong ook de Britse over 1,92 meter. Voor Vidts zat er in de voormiddagsessie geen tweede persoonlijk record in. 1,83 meter was haar verdict in het hoogspringen, goed voor een vierde plaats bij het einde van de eerste sessie.

Thiam benadert PR op 200m, Vidts op zucht van brons

's Avonds was het aan Thiam om ook een persoonlijk record te laten noteren in Parijs. In het kogelstoten raakte ze 15,54 meter ver. Alleen steeg ook voornaamste concurrente KJT boven zichzelf uit met een stevig PR, een verbetering van bijna een halve meter. Toch was de knalprestatie van Thiam voldoende om naar de leiding te springen.



Vidts bleef op vier staan na drie onderdelen, een plekje dat ze ook zou vasthouden in de afsluitende 200 meter op de eerste dag.



Op die achilleshiel van Thiam zakte de regerende dubbele olympische kampioene wel zoals verwacht naar de tweede plaats in de stand. De schade op Johnson-Thompson bleef evenwel beperkt, met een tijd in de buurt van haar PR.



48 punten is het verschil tussen de eerste plek van de Britse en de tweede van de Belgische. Anna Hall volgt als derde al op 99 punten van Johnson-Thompson, Vidts kort daarachter op een handvol punten extra. Aan de tweede en laatste dag op de zevenkamp zal Thiam dus zeker nog beginnen op goudkoers, al bewijst KJT dat ook zij in topvorm is. Vidts heeft dan weer uitzicht op brons na vier onderdelen.

Nafi Thiam in de zevenkamp uur discipline resultaat punten (tussenstand) dag 1 10.05 uur 100m horden 13"56 1041 (16e) 11.05 uur hoogspringen 1,92 meter 2173 (2e) 19.35 uur kogelstoten 15,54 meter PR 3070 (1e) 20.55 uur 200m 24"46 4007 (2e) dag 2 10.05 uur verspringen 11.20 uur/12.30 uur speerwerpen 20.15 uur 800 meter TOTAAL: punten

Noor Vidts in de zevenkamp uur discipline resultaat punten (tussenstand) dag 1 10.05 uur 100m horden 13"10 PR 1109 (3e) 11.05 uur hoogspringen 1,83 meter 2125 (4e) 19.35 uur kogelstoten 14,57 meter 2957 (4e) 20.55 uur 200m 23"86 3951 (4e) dag 2 10.05 uur verspringen 11.20 uur/12.30 uur speerwerpen 20.15 uur 800 meter TOTAAL: punten