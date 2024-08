Tranen in Tokio, een glimlach in Parijs: "Als Nafi Thiam weer goud pakt, is dat alleen voor zichzelf"

do 8 augustus 2024 06:18

Vandaag en morgen gaat Nafi Thiam op zoek naar eeuwige roem. In Rio de Janeiro en in Tokio veroverde onze 29-jarige meerkampster goud, in Parijs gaat ze voor een onuitgegeven triple. Maarten Vangramberen, onze reporter in het Stade de France, legt de favorietenrol voluit bij Thiam.

3 keer op een rij goud in de zevenkamp: het is ongezien. Nafi Thiam kan daar donderdag en vrijdag verandering in brengen. Maarten Vangramberen was er in 2016 bij toen Thiam er haar eerste gouden plak pakte. "Misschien is dat wel de mooiste gouden medaille die ik ooit gezien heb", mijmert onze verslaggever in Sporza Daily. 8 jaar na Rio is Thiam nog altijd de leading lady van de meerkamp. Een medaille lijkt een zekerheid. "Als je kijkt naar de topprestaties, dan staat Thiam ruim op kop." "Ze is topfavoriete met kilometers voorsprong om het af te maken, tenzij ze zich blesseert of er iets gebeurt op de horden, wat altijd kan."

Zoals Thiam zelf zegt: als ze die derde medaille pakt, dan is dat voor zichzelf. Zo houdt Thiam natuurlijk ook de druk af, maar zo zit ze echt wel in elkaar. Haar naam staat sowieso al met gouden letters in de geschiedenisboeken. Maarten Vangramberen

Is goud dan een must? Kan Thiam vrijdagavond alleen maar met die kleur tevreden zijn? "Ze hoeft niets meer te bewijzen als drievoudig Europees kampioene, tweevoudig wereldkampioene en tweevoudig olympisch kampioene." "In een van de meest mondiale sporten is ze de meest complete atlete van haar generatie." "Maar zoals ze zelf zegt: als ze die derde medaille pakt, dan is dat alleen voor zichzelf. Dat wil ze dan aan zichzelf bewijzen, niet aan de buitenwereld." "Zo houdt Thiam natuurlijk ook de druk af, maar zo zit ze echt wel in elkaar. Haar naam staat sowieso al met gouden letters in de geschiedenisboeken."

Nafi Thiam straalt in Parijs.

Geen tranen zoals in Tokio

Nafi Thiam loopt al enkele dagen rond in Parijs. Welke indruk geeft ze? "Ik heb zelf niet met haar gesproken op het persmoment, maar collega's vertelden me dat ze geweldig ontspannen was. Ze maakte mopjes, ze nam haar tijd." "Kijk ook naar haar sociale media, waar ze fotootjes maakte van haar koffie. En in plaats van zich op te jagen in die vroege dopingcontrole, maakte ze er een verhaaltje van." "Drie jaar geleden legde ze zich in Tokio waanzinnig veel druk op. Ze gaf toen ook geen persconferentie vooraf, wat nochtans verplicht is. Nu sprak ze 4 dagen voor de zevenkamp al." "Ze zei dat ze vooral wil genieten als olympiër. Ze wil de Spelen bewust meemaken. Dit kunnen haar allerlaatste Spelen zijn, ook al zal ze in LA in 2028 nog maar 33 jaar zijn." "Maar ze oogt veel frisser dan 3 jaar geleden in Tokio. Toen begon ze te huilen omdat ze zichzelf zoveel druk had opgelegd. Dat is nu totaal anders."

programma zevenkamp donderdag 100 meter horden 10.10 uur hoogspringen 11.05 uur kogelstoten 19.35 uur 200 meter 20.55 uur vrijdag verspringen 10.05 uur speerwerpen 12.30 uur 800 meter 20.25 uur

Vidts' progressie