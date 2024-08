Noor Vidts trappelt van ongeduld voor de zevenkamp: "Opnieuw vierde? Met mooie prestatie ben ik daar absoluut tevreden mee"

Donderdag is het zover, dan komen Nafi Thiam en Noor Vidts in actie in de zevenkamp. Drie jaar geleden in Tokio greep Vidts net naast een medaille, maar dat zorgt niet voor extra druk in Parijs. "Ik wil het zo goed mogelijk doen en als ik dan vierde word, is dat ook heel mooi."

Een tweede indoor wereldtitel op rij op de vijfkamp én EK-brons op de zevenkamp. Noor Vidts is aan een uitstekend jaar bezig en dus begint ze vol vertrouwen aan de olympische zevenkamp.

"Ik voel me wel goed. We hebben een goede voorbereiding gehad, met ook nog een goede stage in Talence. Ik heb er heel veel zin in en ik kijk er echt naar uit."

"Het is fijn om hier nu ook in het olympisch dorp te zijn. Ik ben ook al even naar het stadion geweest en het is echt wel fantastisch. Het ziet er heel mooi uit en er was enorm veel volk. Dat is anders dan in Tokio."

Op het EK in Rome in juni veroverde Vidts haar eerste medaille op een outdoor kampioenschap. Met 6.596 punten zette ze bovendien een persoonlijk record neer. Kan ze nog beter doen in Parijs?

"Ik mag al heel tevreden zijn met mijn jaar, het is al heel mooi geweest. We hebben heel goed voort kunnen trainen na het EK en een aantal technische zaken nog wat kunnen bijschaven. Ik sta hier wel met een goed gevoel."

"We hebben op alles een beetje gewerkt. We hebben gewerkt aan de aanloop voor het hoog- en verspringen en ook extra aandacht besteed aan de afzetfase bij het verspringen."