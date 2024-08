Nafi Thiam lijkt klaar voor 3e olympische titel: "Op training lukken dingen die al lang niet meer gelukt zijn"

In Parijs kan Nafi Thiam de eerste drievoudige kampioen ooit worden in de zevenkamp. Na een negatieve ervaring in Tokio wil ze deze keer de druk afhouden, maar ze start wel vol vertrouwen. "Fysiek ben ik sterker dan in het grootste deel van mijn carrière."

Nafi Thiam is in Parijs neergestreken. Onze landgenote gaat donderdag en vrijdag op zoek naar haar derde olympische titel in de zevenkamp en ze kan de eerste atlete ooit worden die daar in slaagt.

Thiam is alvast klaar voor die uitdaging. "Ik voel me heel, heel goed. Fysiek voel ik me sterker dan hoe ik me in het grootste deel van mijn carrière heb gevoeld. Op training lukken dingen die al lang niet meer gelukt waren en dat geeft vertrouwen."

Fysiek staan alle lichten dus op groen, maar na haar olympische titel in Tokio gaf Thiam al aan dat het mentale aspect niet te onderschatten is. "De vorige ervaring in Tokio was niet bepaald positief, ondanks het goede resultaat, en hier wil ik vooral genieten."