Geen dubbel voor zieke Noah Lyles, Letsile Tebogo pakt verrassend goud op de 200 meter

McLaughlin-Levrone of Bol, wie wint dé clash?

Het is een duel waar de atletiekwereld al twee jaar naar uitkijkt sinds ze op het WK 2022 in Eugene voor het laatst tegenover elkaar stonden: Sydney McLaughlin-Levrone vs. Femke Bol. De Amerikaanse trok toen net als een jaar eerder op de Spelen in Tokio, waar Bol brons pakte, aan het langste eind. Ineen wereldrecord van 50”68 bovendien.



Vorige maand scherpte McLaughlin-Levrone dat wereldrecord nog wat verder aan op de Amerikaanse trials. Met een indrukwekkende 50”65 trok ze de favorietenrol voor Parijs naar zich toe.



Bij afwezigheid van McLaughlin-Levrone snelde Bol vorige zomer naar WK-goud in Boedapest en vorige maand liet ze zien dat ze helemaal klaar is voor de strijd. In het Zwitserse La-Chaud-de-Fonds dook ze voor het eerst onder de 51 seconden en verbeterde ze haar eigen Europees record naar 50”95.



In de 4x400 meter mixed relay maakte het Nederlandse fenomeen ook indruk door Nederland naar het goud te loodsen met een splittijd van 47”93.