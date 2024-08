Wereldrecord! Sydney McLaughlin-Levrone overklast Femke Bol in titanenduel, Nederlandse in tranen met brons

Sydney McLaughlin-Levrone heeft de verwachtingen helemaal ingelost in de finale van de 400 meter horden. De Amerikaanse liep haar eigen wereldrecord nog maar eens aan flarden en won met ruime voorsprong in 50"37. Het verwachte duel met Femke Bol kwam er niet, de Nederlandse moest zelfs vrede nemen met brons.

Twee jaar lang keken atletiekliefhebbers ernaar uit: het duel tussen Sydney McLaughlin-Levrone en Femke Bol. Op het WK in Eugene in 2022 stonden het Amerikaanse en Nederlandse fenomeen voor het laatst tegenover elkaar. McLaughlin trok toen net als een jaar eerder op de Spelen in Tokio - waar Bol brons pakte - aan het langste eind.

In aanloop naar de olympische clash toonden beide kanonnen hun bloedvorm. McLaughlin-Levrone scherpte op de Amerikaanse trials haar wereldrecord aan tot 50"65, terwijl Bol met een verbetering van haar Europees record (50"95) voor het eerst onder de 51 seconden dook.

De anticipatie was dan ook groot in het Stade de France, maar tot een beklijvend duel kwam het nooit. McLaughlin-Levrone schoot uitstekend uit het startblok en nam de wedstrijd meteen in handen.



De wereldrecordhoudster was een maatje te groot voor de concurrentie, ook Bol kon haar niet volgen. Met ruime voorsprong finishte McLaughlin-Levrone in 50"37, opnieuw een verbetering van haar wereldrecord.



Bol zakte in de laatste rechte lijn nog weg en moest het zliver nog aan Anna Cockrell laten. De Nederlandse werd zo net als drie jaar geleden in Tokio derde, een grote ontgoocheling. Bol barstte bij haar ouders in tranen uit.