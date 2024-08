Een nagelbijter tot de laatste seconde voor het goud van Nafi Thiam? "Speerwerpen wordt het kantelpunt"

De Belgische vrouwen sloten de eerste dag van de zevenkamp af op de tweede en vierde plek. Hoe kijkt ex-atlete Élodie Ouédraogo naar de prestaties van Nafi Thiam en Noor Vidts?

"Het is zó spannend. Zowel tussen Thiam en Johnson-Thompson voor goud als tussen Vidts en Hall voor brons. Het ligt zo dicht bij elkaar dat één steek laten vallen het verschil kan maken", opende ze in Paris by Night.

"Je zag vooral in het hoogspringen dat Nafi zich niets kan permitteren. Johnson-Thompson is beter dan we gedacht hadden en heeft Nafi wat pijn gedaan in het hoogspringen. Dat was het onderdeel waar ze afstand had moeten nemen."

Aan de andere kant kwam de Britse niet in de buurt van haar seizoensbeste op de 200 meter, het afsluitende nummer van de eerste dag. "Ze is dus zeker niet in alle proeven superieur."